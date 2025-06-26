Coğrafi İşaretli Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor
Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli lezzeti tarhana, geleneksel çorbalık halinden sıyrılıp cips formuyla Avrupa sofralarına ulaşıyor. Yıllık 25 bin ton üretimin 10 bini ihraç edilirken, bu dönüşüm istihdama da katkı sağlıyor. Yoğurt, dövme ve dağ kekiğiyle hazırlanan doğal tarhana, artık modern tekniklerle kurutulup dünya pazarına sunuluyor.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’a özgü, coğrafi işaret tescilli tarhana, artık yalnızca çorba olarak değil, cips formuyla da Avrupa’da büyük ilgi görüyor. Geleneksel yöntemlerle başlayıp modern üretim teknikleriyle şekillenen tarhana, iç ve dış pazarda hızla büyüyen bir ürün haline geldi. Kentte her yıl üretilen yaklaşık 25 bin ton tarhananın 10 bin tonu yurt dışına ihraç ediliyor.
Yoğurt, dövme, dağ kekiği, tuz ve suyun birleşimiyle hazırlanan karışım önce büyük krom kazanlarda pişiriliyor, ardından dinlenmeye alınıyor. Daha sonra modern makineler yardımıyla geniş alanlara serilen karışım, güneşte kurutularak hem hijyenik hem doğal koşullarda olgunlaştırılıyor. Geleneksel serme usulünün yerine geçen bu sistem, hem kaliteyi artırıyor hem de üretim sürecini hızlandırıyor.
AVRUPA ÜLKELERİNDE YOK SATIYOR
Çorbalık ve sofralık çeşitlerinin yanı sıra özellikle son dönemde popülerleşen çerezlik tarhana, cips formuna getirilerek yurt dışına gönderiliyor. Acılı, yoğurtlu, kremalı ve fırınlanmış gibi çeşitlerle hazırlanan bu tarhana cipsleri, başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere pek çok ülkede raflarda yerini aldı. Besin değeri yüksek, katkı maddesi içermeyen yapısıyla da sağlıklı atıştırmalıklar arasında tercih ediliyor.
Tarhana üreticisi Ümmet Güngör, kekiklerini dağlardan, yoğurtlarını Engizek Dağı eteklerinden topladıklarını belirterek süreci şu sözlerle anlattı: “Bize sabahın erken saatlerinde hayat başlıyor. Önce pişiririz, soğutma ve yoğurt ile kekiğini ekledikten sonra 1 günlük bekleme sonrası serime hazır oluyor. Serim sonrası önce firik, sonra cips şeklinde tarhana oluyor.”
Güngör, bu doğal üretimin sadece iç piyasaya değil, uluslararası pazarlara da açıldığını söyledi. “Tarhanamızı doğal ve hijyenik ortamda üretiyoruz. Hazırladığımız bu lezzeti Kahramanmaraş’tan yurt geneline ve yurt dışına ulaştırıyoruz” diyen Güngör, Avrupa’da gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtti.
Tarhananın kilogram fiyatının şu anda 250 TL olduğunu belirten Güngör, bu lezzetin organik, doyurucu ve şifa kaynağı olduğuna da dikkat çekti.
CİPS OLUNCA TALEP ARTTI
Eskiden sadece Kahramanmaraş çevresinde tüketilen bu ürünün bugün birçok ülkeye ulaştığını dile getiren üreticiler, tarhananın cips formunun talebi artırdığını söylüyor. Geleneksel lezzetin modern dokunuşla dönüşmesi, hem üreticiye ekonomik kazanç sağlıyor hem de binlerce kişiye iş imkanı sunuyor.