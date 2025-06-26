Coğrafi İşaretli Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor

AVRUPA ÜLKELERİNDE YOK SATIYOR

Çorbalık ve sofralık çeşitlerinin yanı sıra özellikle son dönemde popülerleşen çerezlik tarhana, cips formuna getirilerek yurt dışına gönderiliyor. Acılı, yoğurtlu, kremalı ve fırınlanmış gibi çeşitlerle hazırlanan bu tarhana cipsleri, başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere pek çok ülkede raflarda yerini aldı. Besin değeri yüksek, katkı maddesi içermeyen yapısıyla da sağlıklı atıştırmalıklar arasında tercih ediliyor.