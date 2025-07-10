Coğrafi İşaretli Meşhur Hasat Başladı: 16 Çeşidi Bulunuyor, Avrupa'da Yok Satıyor

REKOLTE DÜŞTÜ, FİYATLAR YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıllarda 120-150 ton civarında gerçekleşen rekolte, bu yıl don olayları nedeniyle 100-120 ton seviyesine geriledi. Bunun yaklaşık 60-72 tonunun Almanya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. İç piyasada ise 40-48 tonluk satış bekleniyor.

KİLOSU 70 İLE 130 LİRA ARASINDA

Lapseki’nin önde gelen üreticilerinden Volkan Yıldırım, 80 dekarlık aile arazisinde yaklaşık 20 yıldır şeftali üretimi yapıyor. Bahçesinde 16 farklı şeftali ve nektarin çeşidi bulunduğunu belirten Yıldırım, hem iç piyasaya hem ihracata yönelik ürün yetiştirdiklerini ifade etti. Yıldırım, “Don nedeniyle geçen yıla göre yüzde 20 civarında kayıp yaşadık ama fiyatlar oldukça iyi. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogram fiyatı 70 ila 130 lira arasında değişiyor” dedi.