Coğrafi İşaretli Meşhur Hasat Başladı: 16 Çeşidi Bulunuyor, Avrupa'da Yok Satıyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli şeftali, aroması ve kalitesiyle yurt dışı pazarında büyük ilgi görüyor. Bu yıl 16 farklı çeşidiyle hasat edilen şeftalinin kilosu 70 ile 130 lira arasında satılıyor.
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesi, aroması, rengi ve lezzetiyle dikkat çeken coğrafi işaretli şeftalisiyle hem iç pazarda hem de ihracatta öne çıkıyor. Bu yıl şeftali üretiminde zirai don nedeniyle bir miktar düşüş yaşansa da, ihracat hedefi yüksek tutuldu. Fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürüyor.
VERİMLİ TOPRAKLAR, UYGUN İKLİM
İlçede yaklaşık 28 bin 900 dekarlık alanda şeftali, 9 bin 960 dekarlık alanda ise nektarin üretimi yapılıyor. Lapseki genelinde meyve çağında bulunan 974 bini aşkın şeftali ve 285 bin civarında nektarin ağacı bulunuyor. Ilıman Marmara iklimi, özellikle kış aylarında yeterli soğuklama süresi sunarken yazın da ideal sıcaklıklarıyla meyve kalitesine katkı sağlıyor. Ayrıca denize yakınlık don riskini azaltarak ürünlerin verimini artırıyor. Toprakların organik madde bakımından zengin oluşu ise sağlıklı bir gelişim ortamı sağlıyor.
BESİN DEĞERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR
İri taneleri, bol sulu yapısı ve tatlı aromasıyla bilinen Lapseki şeftalisi, yüksek miktarda C vitamini, lif ve antioksidan içeriyor. Bu nitelikleriyle sadece lezzetiyle değil, besleyiciliğiyle de öne çıkıyor.
COĞRAFİ İŞARETLE KORUMA ALTINDA
2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Lapseki şeftalisi, bu sayede hem marka değerini artırdı hem de yöreye özgü üretim koşulları güvence altına alındı. Eylül ayı sonuna kadar devam eden hasat sürecinde hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor.
REKOLTE DÜŞTÜ, FİYATLAR YÜKSELDİ
Geçtiğimiz yıllarda 120-150 ton civarında gerçekleşen rekolte, bu yıl don olayları nedeniyle 100-120 ton seviyesine geriledi. Bunun yaklaşık 60-72 tonunun Almanya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. İç piyasada ise 40-48 tonluk satış bekleniyor.
KİLOSU 70 İLE 130 LİRA ARASINDA
Lapseki’nin önde gelen üreticilerinden Volkan Yıldırım, 80 dekarlık aile arazisinde yaklaşık 20 yıldır şeftali üretimi yapıyor. Bahçesinde 16 farklı şeftali ve nektarin çeşidi bulunduğunu belirten Yıldırım, hem iç piyasaya hem ihracata yönelik ürün yetiştirdiklerini ifade etti. Yıldırım, “Don nedeniyle geçen yıla göre yüzde 20 civarında kayıp yaşadık ama fiyatlar oldukça iyi. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogram fiyatı 70 ila 130 lira arasında değişiyor” dedi.