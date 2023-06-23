Citi, dolar/TL'de rakam verdi, alım önerdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Böylece Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi politikası 27 ay sonra son buldu.