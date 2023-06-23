Citi, dolar/TL'de rakam verdi, alım önerdi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarması sonrası dolar/TL tarihi rekor kırdı. Doların yönünün yukarı doğru çevirmesiyle birlikte Citi stratejistleri, rakam vererek, alım önerdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Böylece Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi politikası 27 ay sonra son buldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların beklentisinin altında gelirken, sıkılaşma politikalarının kademeli olarak gideceği beklentisine yol açtı.
Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne rekor ile başlamasıyla gün içi en yüksek 25,48 seviyesini gördü.
"GERİ DÖNÜYORUZ"
Citi stratejistleri Luis E Costa Ve Bhumika Gupta, TCMB faiz artırım kararı sonrası yayımladıkları notta “Model portföyümüzde uzun Dolar/TL pozisyonuna geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.