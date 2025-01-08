Ciner'den Dev Liverpool Hamlesi! Rekora İmza Attı

YENİ REKORLAR YOLDA

Teslim töreninde ayrıca, sipariş edilen diğer iki gemi olan M/V Rochester ve M/V Sheerness için omurga döşeme işlemlerine başlandığı açıklandı.

CİNER DURMAK BİLMİYOR

Ciner Denizcilik, daha önce aynı firmadan dört adet handysize gemi siparişi vermiş ve bu gemileri Haziran 2024'te teslim almıştı. Şirket, filosunu genç ve modern gemilerle güçlendirmeyi sürdürüyor.