Ciner'den Dev Liverpool Hamlesi! Rekora İmza Attı
Ciner Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ciner Denizcilik, Çin merkezli Jiangmen Nanyang Ship Engineering'den sipariş ettiği altı dökme yük gemisinden birini daha teslim aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ciner Holding çatısı altındaki Ciner Denizcilik, yeni bir rekora imza attı. Denizcilik devi, M/W Liverpool gemisini satın aldı. 40.500 dwt taşıma kapasitesine sahip M/W Liverpool, düzenlenen törenle resmen Ciner filosuna katıldı.
TÖRENLE TESLİM EDİLDİ
179,90 metre uzunluğu ve 30 metre genişliğiyle dikkat çeken M/W Liverpool, Çin'deki tersanede düzenlenen bir törenle teslim alındı. Modern teknolojiyle donatılmış gemi, Ciner Denizcilik’in filosuna kattığı önemli bir parça olarak dikkat çekiyor.
YENİ REKORLAR YOLDA
Teslim töreninde ayrıca, sipariş edilen diğer iki gemi olan M/V Rochester ve M/V Sheerness için omurga döşeme işlemlerine başlandığı açıklandı.
CİNER DURMAK BİLMİYOR
Ciner Denizcilik, daha önce aynı firmadan dört adet handysize gemi siparişi vermiş ve bu gemileri Haziran 2024'te teslim almıştı. Şirket, filosunu genç ve modern gemilerle güçlendirmeyi sürdürüyor.
TÜRKİYE’NİN EN GENÇ FİLOLARINDAN BİRİ
Ciner Denizcilik’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, toplamda 20 dökme yük gemisiyle 1.4 milyon ton taşıma kapasitesine, 4 Suezmax ham petrol tankeriyle ise 635.000 ton taşıma kapasitesine sahip. Türkiye’nin en genç filolarından birine sahip olan şirket, küresel deniz taşımacılığındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.