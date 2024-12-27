Ciner Grubu'ndan Dev Bir Satış Daha! Şişecam Rekor Kırdı
Şişecam, ABD’deki soda külü yatırımlarında önemli bir adım atarak, Ciner Grubu ile ortak olduğu Amerika operasyonlarında Ciner Grubu’nun tüm hisselerini satın aldı. Bu hamleyle şirket, soda külü üretiminde dünya liderliği yolunda stratejik bir adım daha attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, şirket Ciner Grubu’nun Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC’deki hisselerinin tamamını devraldı. Bu anlaşmayla Şişecam, ABD'deki Pacific Soda LLC’deki hisselerini %100’e çıkarırken, Wyoming’de faaliyet gösteren Sisecam Wyoming LLC’deki payını %51’e yükseltti. Wyoming tesisinde kalan hisseler ise ABD’li NRP Trona LLC’ye ait.
Pacific Soda LLC'nin tamamlanmasıyla yıllık 5 milyon ton doğal soda külü üretim kapasitesine ulaşacak olan Şişecam, Wyoming tesisi ile birlikte toplamda 7,5 milyon ton doğal soda külü üretebilecek.
285 MİLYON DOLAR ÖDEME
Şişecam, bu devralma için Ciner Grubu’na toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yapacak. Bu yatırım, şirketin soda külü alanındaki küresel liderlik hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak görülüyor. Şişecam, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla karbon ayak izi, su tüketimi ve maliyet avantajlarıyla dikkat çeken doğal soda külü üretimini portföyünde genişletiyor.
10 MİLYON TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE DOĞRU
Şişecam’ın mevcut ve devam eden yatırımları tamamlandığında, şirketin toplam soda külü üretim kapasitesi 10 milyon tonu aşacak. Bu rakam, şirketi global soda külü sektöründe ilk üç üreticiden biri konumuna taşıyacak.
BÜYÜYEN KÜRESEL SODA KÜLÜ PAZARI
Küresel soda külü talebinin 2023’te 66 milyon ton olduğu ve bu talebin yıllık %3 artışla 2030’da 83 milyon tona ulaşmasının beklendiği açıklandı. Doğal soda külünün payının ise %30’dan %40’a yükselmesi öngörülüyor.
“LİDERLİĞE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ”
Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, şirketin küresel belirsizliklere rağmen çevik bir yönetim anlayışıyla geleceği öngören stratejik adımlar attığını belirtti. Elverici, doğal soda külünün sadece mevcut sektörler için değil, enerji depolama gibi yeni alanlar için de büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. Ayrıca, AR-GE çalışmalarını global ölçekte ve çoklu iş birlikleriyle sürdürdüklerini ifade etti.
Elverici, Ciner Grubu ile ABD’de devam eden Stockton Liman İşletmesi projesinde iş birliğinin sürdüğünü ve bu alanda da değer yaratmaya devam edeceklerini söyledi.
KAP açıklaması şöyle:
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ciner Grubu’nun Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC’deki %40’lık hisselerinin iş geliştirme bedeli dahil toplam 285 milyon 389 bin dolar karşılığında devralındığı belirtildi. Bu anlaşmayla birlikte Şişecam’ın ABD’deki pay oranları %100 ve %51 seviyelerine çıktı.
Bu satın almayla Şişecam, soda külü üretiminde küresel liderlik hedefine bir adım daha yaklaştı.