Ciner Grubu'ndan Dev Bir Satış Daha! Şişecam Rekor Kırdı

285 MİLYON DOLAR ÖDEME

Şişecam, bu devralma için Ciner Grubu’na toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yapacak. Bu yatırım, şirketin soda külü alanındaki küresel liderlik hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak görülüyor. Şişecam, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla karbon ayak izi, su tüketimi ve maliyet avantajlarıyla dikkat çeken doğal soda külü üretimini portföyünde genişletiyor.

10 MİLYON TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE DOĞRU

Şişecam’ın mevcut ve devam eden yatırımları tamamlandığında, şirketin toplam soda külü üretim kapasitesi 10 milyon tonu aşacak. Bu rakam, şirketi global soda külü sektöründe ilk üç üreticiden biri konumuna taşıyacak.