Çikolata Sektöründe Büyük Şok: Türk Devi Adım Adım Batıyor
Türkiye'nin önde gelen çikolata üreticilerinden Erdem Çikolata, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 15 yıldır çikolata, bisküvi ve toz içecek üretimiyle sektörde önemli bir yer edinen firmanın bu kararı, hem çalışanlarını hem de rakip firmaları şaşkına çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep merkezli şirket, son dönemde artan maliyetler ve sektördeki daralmalar nedeniyle ekonomik zorluklar yaşarken, finansal dengesini yeniden sağlayabilmek amacıyla mahkemeye başvurdu. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılan konkordato başvurusu sonrası şirketin, mahkeme tarafından geçici mühlet kararı aldığı bildirildi.
Konkordato talebinin değerlendirilmesi için açılan davanın 6 Mart 2025 tarihinde görüleceği açıklandı. Şirketin mali yapısını toparlayabilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için bu süre kritik önem taşıyor.
ÇALIŞANLAR VE SEKTÖR TEDİRGİN
Erdem Çikolata'nın konkordato talebi, yüzlerce çalışanın işsiz kalma endişesi yaşamasına neden oldu. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için mali yapısını güçlendirmesi gerektiği ifade edilirken, sektör temsilcileri bu gelişmenin yalnızca Erdem Çikolata ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor. Artan üretim maliyetleri ve azalan talep, gıda sektöründeki pek çok firmanın benzer zorluklarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.
Şirketin konkordato süreci kapsamında geçici komiserlerin denetimine alındığı belirtilirken, alacaklıların yedi gün içinde itiraz etme hakkına sahip olduğu bildirildi. Önümüzdeki süreçte Erdem Çikolata’nın mali durumunu nasıl yöneteceği ve konkordato sürecinden çıkıp çıkamayacağı merakla bekleniyor.