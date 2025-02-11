Çikolata Sektöründe Büyük Şok: Türk Devi Adım Adım Batıyor

ÇALIŞANLAR VE SEKTÖR TEDİRGİN

Erdem Çikolata'nın konkordato talebi, yüzlerce çalışanın işsiz kalma endişesi yaşamasına neden oldu. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için mali yapısını güçlendirmesi gerektiği ifade edilirken, sektör temsilcileri bu gelişmenin yalnızca Erdem Çikolata ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor. Artan üretim maliyetleri ve azalan talep, gıda sektöründeki pek çok firmanın benzer zorluklarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.