Çiftçilere Nefes Aldıracak Destek: Tamamen Ücretsiz Dağıtılacak! Sadece 5 Gün Kaldı
Bodrum Belediyesi’nden üreticiye bahar müjdesi geldi. Tarımsal kalkınma projesi kapsamında, çiftçilere 13 farklı türde toplam 250 bin yazlık sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtılacak. Destekten yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 22 Nisan olarak açıklandı.
Kaynak: DHA
Bodrum’da toprakla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir destek daha hayata geçiyor. Bodrum Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel üreticiye katkı sağlamak amacıyla bu yıl da yazlık sebze fidesi desteği veriyor. Program kapsamında tam 250 bin fide, başvuru yapan üreticilere ücretsiz olarak teslim edilecek.
13 FARKLI TÜRDE ÜCRETSİZ SEBZE FİDESİ DAĞITILACAK
Fide desteği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Program kapsamında toplam 13 farklı sebze türüne ait fideler, üreticilere ulaştırılacak. Fide dağıtımı, 25 Nisan Cuma günü Bahçeyaka Mahallesi’ndeki merkezde yapılacak.
BAŞVURU İÇİN SON GÜN 22 NİSAN
Fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 22 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların geçerli sayılması için hem ikamet adresinin hem de üretim alanının Bodrum ilçe sınırları içerisinde yer alması ve üretici olduklarının belgelendirilmesi şartı aranıyor.
Bu proje ile hem yerel üretim desteklenecek hem de üreticilerin yükü hafifletilmiş olacak. Belediye yetkilileri, çiftçilerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurgularken, üreticilerden yoğun başvuru bekleniyor.