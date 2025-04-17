Çiftçilere Nefes Aldıracak Destek: Tamamen Ücretsiz Dağıtılacak! Sadece 5 Gün Kaldı

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 22 NİSAN

Fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 22 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların geçerli sayılması için hem ikamet adresinin hem de üretim alanının Bodrum ilçe sınırları içerisinde yer alması ve üretici olduklarının belgelendirilmesi şartı aranıyor.

Bu proje ile hem yerel üretim desteklenecek hem de üreticilerin yükü hafifletilmiş olacak. Belediye yetkilileri, çiftçilerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurgularken, üreticilerden yoğun başvuru bekleniyor.