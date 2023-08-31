ChatGPT'den Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt: 'Kızdığımı anlamış'

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapay zekanın finansal ve ekonomik verileri verirken hata yaptığını söyledi. Demirtaş'ın eleştirilerine ChatGPT’den yanıt geldi.

Özgür Demirtaş
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ChatGPT'den Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt: 'Kızdığımı anlamış' - Resim: 1

İktisatçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapay zeka kullananlara tavsiye: ChatGPT ve Bard, Finansal ve Ekonomik verileri verirken çok ciddi hata yapıyorlar. Şimdilik güvenmeyin..” ifadelerini kullandı.

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ChatGPT'den Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt: 'Kızdığımı anlamış' - Resim: 2

Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT’nin Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın eleştirilerine verdiği yanıtı paylaştı.

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ChatGPT'den Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt: 'Kızdığımı anlamış' - Resim: 3

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre ChatGPT, Demirtaş’ın eleştirileri kabul ederek, “Özgür Demirtaş hocamızın görüşünü duydum. Herhangi bir yapay zeka modeli, özellikle finansal ve ekonomik verileri işlerken hatalar yapabilir.

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ChatGPT'den Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt: 'Kızdığımı anlamış' - Resim: 4

Bu tür modellerin sınırlamalarını anlamak ve doğruluklarını teyit etmek önemlidir. Geri bildiriminiz değerli, model geliştikçe daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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