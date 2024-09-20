Çeyrek ve Gram Altın Uçuşa Geçti

Fed'in parasal gevşeme stratejisi çerçevesinde yapılan bu indirimle birlikte, ons altın fiyatı 2.600 dolara kadar çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı uyarılar sonrasında fiyatlarda kısa süreli bir düşüş gözlemlendi.