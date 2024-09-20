Çeyrek ve Gram Altın Uçuşa Geçti
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminden sonra rekor seviyelere yaklaşarak dikkat çekti. Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ons altın, ABD işgücü verilerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Dün, kâr satışlarının etkisiyle bir miktar gerileyen altın fiyatları, bugün tekrar yukarı yönlü bir ivme kazandı.
Fed'in parasal gevşeme stratejisi çerçevesinde yapılan bu indirimle birlikte, ons altın fiyatı 2.600 dolara kadar çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı uyarılar sonrasında fiyatlarda kısa süreli bir düşüş gözlemlendi.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararındaki mesajlarının ardından dolar/TL'de de sınırlı bir artış görüldü. Bu durum, gram altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.
Bu yıl içerisinde değerli metal, ons tarafında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gösterdi. Altındaki yükselişin arkasında, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan talepler ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların etkisi bulunuyor.
Spot altın fiyatı haftanın son işlem gününde ons başına 2.605 dolardan işlem gördü. Dolar/TL ile yapılan hesaplamalara göre, gram altın 2.864 TL seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı. Çeyrek altın fiyatı 4.700 TL, Cumhuriyet altını ise 19.000 TL'den işlem görüyor.