Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı

Cem Küçük, "Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek en düşük emekli maaşının 5 bin liraya çıkabileceğini söyledi.

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Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı - Resim: 1

Gazeteci Cem Küçük, milyonlar tarafından merakla beklenen emekli maaşları için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

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Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı - Resim: 2

Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zammını bekliyor. 

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Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı - Resim: 3

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, önemli bir açıklamada bulundu.

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Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı - Resim: 4

Cem Küçük, olası zam seviyesinin 6 bin liralara kadar çıkabileceğini belirtti.

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