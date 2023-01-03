Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı
Cem Küçük, "Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek en düşük emekli maaşının 5 bin liraya çıkabileceğini söyledi.
Gazeteci Cem Küçük, milyonlar tarafından merakla beklenen emekli maaşları için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zammını bekliyor.
Konuyla ilgili konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, önemli bir açıklamada bulundu.
Cem Küçük, olası zam seviyesinin 6 bin liralara kadar çıkabileceğini belirtti.