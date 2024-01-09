Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, en küçük emekli maaşı için rakam verdi. İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra ekranlara geri dönen Murat İde ise Küçük'ün verdiği rakama tepki gösterdi.
2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7500 lira olan maaşlara ne kadar zam gelecek? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtı arıyor. 3 Ocak ile beraber bütün zamlar netleşti. TÜİK verilerinin 6 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25 zam alacağı kesinleşti. Ancak aynı oran SGK ve Bağkur emeklileri için yüzde 37,55 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı içinse henüz bir açıklama geldi.
DİKKAT ÇEKEN TEPKİ
Emekliler bu gelişmeleri değerlendirirken Gazeteci Cem Küçük TGRT'de emekli maaşlarıya ilgili son bilgilerini paylaştı. En düşük emekli maaşındaki adaletsizliğe dikkat çeken Küçük zam oranlarını paylaşırken programdaki partneri gazeteci Murat İde'den de dikkat çeken bir tepki geldi. İde de mağdur olduğunu belirterek zamlar için, "İş mi bu?" dedi.
İşte Cem Küçük'ün emekli aylıklarıyla ilgili açıklamaları;
Bir notumu aktarayım. EYT'den 2023 yılında 2 milyon kişi emekli oldu. 2024 yılında 300 bin kişinin emekli olması bekleniyor. 2023 emekli maliyeti 213 milyar, prim dahil toplam maliyet 250 milyar TL. 2024 yılında sadece emekli aylık ve ikramiye maliyeti 360 milyar, primle birlikte maliyeti yaklaşık 500 milyar TL.
BÜTÇENİN YÜZDE 45'İ
2024 yılında emekli aylık ve ikramiyeleri bütçenin yüzde 45'i bu sene emekli çalışan ve SGK'ya gidiyor. Yatırımlara az kalıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK
Ekonomi yönetiminin zamlar konusunda tereddütlü olduğunu söyleyim. Ama en düşük maaş alanlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor, kök maaş alanlar için. 7 bin 500 lirada bırakılmayacak. Orada bir düzenleme geliyor. Erdoğan, Cevdet Yılmaz ve Şimşek'ten bilgi alacak. Kabine vardı iptal oldu. Neden iptal oldu bilmiyorum.
"BEN DE BUNUN MAĞDURUYUM"
O sırada araya giren gazeteci Murat İde, "Ama normal SGK ve Bağkur yüzde 37.5'ta kalacak. İş mu bu yani? Ben de bunun mağduruyum. " sözleriyle tepkisini gösterdi.
Küçük ardından sözlerine şöyle devam etti; SGK ve Bağkurlar 37.5'ta kalacak ama en düşük alanlara düzenleme yapılacak gibi görülüyor. Bütün bunlara rağmen son karar Erdoğan'da.
"ADALET DEĞİL"
Kök maaşta bir değişiklik lazım. Bu yüzde 37.5 ile 10 bin 500 liraya geliyor. Bu değişmezse 37.5'ta kalırsa AK Parti yine anadoluyu alır ama emekliden bir tepki görür. Adalet değil. Ben adalet açısından bakıyorum. Memurların sözleşmeleri gereği kendi hakları var yüzde 50 zammı anlıyorum.
Ama emeklinin unutulmaması gerekiyor. Her şey bitmiş değil. Son sözü Erdoğan söyleyecek. Tekrar ediyorum; SGK, Bağkur şu an yüzde 37.5. Ama en düşük alanlarda bir değişiklik yapılacak ve 10 bin 500 liraya çekilecek.