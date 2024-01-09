Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'

2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7500 lira olan maaşlara ne kadar zam gelecek? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtı arıyor. 3 Ocak ile beraber bütün zamlar netleşti. TÜİK verilerinin 6 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25 zam alacağı kesinleşti. Ancak aynı oran SGK ve Bağkur emeklileri için yüzde 37,55 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı içinse henüz bir açıklama geldi.