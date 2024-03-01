Cem Küçük, emekli aylıklarına yapılacak zammı duyurdu: 'Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim...'
İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, iktidarın emekli aylıklarına yapmayı planladığı zammı duyurdu.
En düşük olarak 10 bin lira alan emekliler aylıklarını az buluyor. Muhalefet de emekli aylıklarının en düşük asgari ücret seviyesine gelmesi gerektiğini savunuyor
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan çağrılara yanıt verirken bütçe hesabı yapıp "Milletimizden sabır istiyoruz" demişti. Bunun üzerine gazetecilerden Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapacağı yönünde sinyaller geldi.
Cem Küçük Habertürk ekranlarında emekli maaşları için şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Erdoğan da dedi, ‘Bu kadar verirsek askerin, polisin, sağlık çalışanının maaşını ödeyemeyiz’ dedi. Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur.
AK Parti emekliler işini götüremedi, yönetemedi. Bunun için Sayın Erdoğan da ‘adaleti sağlayamadık’ dedi. Bakın bu çok önemlidir.
Cumhurbaşkanı zaten bu konularda görür bunları yani. Anadolu'da dediğim gibi bakın geçen sene 7 bin 500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi. Çok yüksekti falan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi.
Ama yüzde 100'e yakın enflasyonun olduğu yerde siz 7 bin 500 lirayı 10 bin lirada bırakırsanız olmaz. Mesela 13 bin lira olsaydı, en azından insanlar şunu diyecekti:
'Ya memura verdi seyyanen, bize de verdi' veya 'Onlara yüzde 50 bize de yüzde 50'… Bir adalet sağlanmış olacaktı. İnsanlar bu adaletsizliğe de biraz kızıp eleştiriyorlar. Ben o yüzden temmuzu beklemek gerekir diye düşünüyorum.
Bence milletten Anadolu'da bir tepki gelecek buna. Ben AK Parti'nin oylarının Anadolu'da biraz düşeceğini hep söylüyorum, yani çok yüksek aldığı yerlerde bile 3-5 puan düşebilir. Bu tür şeyleri de söylemek lazım.
Mesela AK Parti'de Sayın Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim size; milletvekilleri cumaya gidiyor veya sabah namazına gidiyor. Anadolu'da bak, büyükşehirleri demiyorum. Yani Anadolu'da gittiğinde ya bu emekli maaşları falan filan böyle çok şikayet ediliyor. Yani AK Partili vekillerin şu an birinci gündeminde bu emekli maaşı var."
Gazeteci Abdülkadir Selvi ise a Haber canlı yayınında emekli maaşlarıyla ilgili şunları kaydetti:
"Emeklilere artışlar da her zaman enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı, tabandaki kademeler yükseltildi ama geldiğimiz noktada özellikle çalışanlardan ziyade emeklilerde bir mağduriyet söz konusu ve bu mağduriyet devam ediyor. Cumhurbaşkanı da inanın ki benim de tanıdığım kadarıyla bunun ıstırabını, acısını en az emekliler kadar içinde hisseden birisi.
Ekonomi gerçekten bir toparlanma sürecine girdi, risk primleri düşüyor, Türkiye'nin kredi görünümü düzeliyor. Emeklilerimiz şunu diyecekler; 'Risk priminin düşmesinin, Türkiye'nin kredi görünümünün düzelmesinin benim aldığım maaşla ne ilgisi var?' Türkiye ile ilgisi var ama bunun mutlaka emeklilere bir yansıması olması lazım.
Ben Cumhurbaşkanının bunu gündemine aldığını görüyorum. Erdoğan bunu gündemine aldıysa mutlaka emeklilerimiz rahatlatacak bir düzenleme yapar. Ben emekliler konusunun artık cumhurbaşkanının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu görüyorum. Zamanlama ve şeklini bilmiyorum ama mutlaka emeklileri rahatlatacak bir dokunma, bir düzenleme yapacaktır."