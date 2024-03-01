Cem Küçük, emekli aylıklarına yapılacak zammı duyurdu: 'Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim...'

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise a Haber canlı yayınında emekli maaşlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Emeklilere artışlar da her zaman enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı, tabandaki kademeler yükseltildi ama geldiğimiz noktada özellikle çalışanlardan ziyade emeklilerde bir mağduriyet söz konusu ve bu mağduriyet devam ediyor. Cumhurbaşkanı da inanın ki benim de tanıdığım kadarıyla bunun ıstırabını, acısını en az emekliler kadar içinde hisseden birisi.