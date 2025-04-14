Çekirdeği Ayrı Sapı Ayrı Kendi Ayrı Şifa Deposu! Mucizevi Meyvenin Hasadı Başladı! Kilosu 3500 Liradan Satılıyor
Kuzey Yarımküre’de yılın ilk kiraz hasadı Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mikroklima özelliğiyle öne çıkan bölgede üreticilerin topladığı kirazlar, sembolik bir açık artırma ile satışa sunuldu. Pazarda gerçekleştirilen açık artırmada 50 kilogram kiraz, tüccar Barış Akay tarafından kilosu 3 bin 500 TL’den satın alındı.
Kaynak: İHA
Yaz mevsiminin habercisi olarak bilinen kiraz, sadece aromasıyla değil, sağlığa sunduğu katkılarla da ön plana çıkıyor. Beslenme uzmanları, kirazın antioksidan bakımından son derece zengin olduğunu belirtiyor. İçerdiği antosiyanin ve kuersetin gibi bileşiklerin, serbest radikallerin vücuda verdiği zararı azalttığı ve kanser riskini düşürdüğü ifade ediliyor.
VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİYLE KALBE DOST
Kiraz, C ve A vitamini bakımından zengin içeriği sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken, potasyum ve magnezyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor. Bu özellikleriyle kalp sağlığına da destek veriyor.
KİRAZ SAPI VE ÇEKİRDEĞİ ŞİFA KAYNAĞI
Çoğunlukla çöpe atılan kiraz sapı, aslında ödem söktürücü özelliğiyle biliniyor. Kaynatılarak tüketildiğinde hem ödemin atılmasına yardımcı oluyor hem de kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletiyor. Ancak uzmanlar, aşırı tüketimin vücutta sıvı kaybına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
Kirazın çekirdeği ise farklı bir sağlık katkısıyla öne çıkıyor. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olan çekirdek, aynı zamanda kas ağrılarını hafifletiyor. Çekirdekten elde edilen yağlar cilt sağlığını desteklerken, gaz problemi yaşayan çocuklarda da rahatlatıcı etkiler sağlıyor. Kiraz çekirdeğiyle doldurulan yastıklar ise kaliteli ve dinlendirici bir uyku vadediyor.
LİF KAYNAĞI OLARAK KİLO KONTROLÜNE DESTEK
Bağırsak sağlığını destekleyen kiraz, yüksek lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırıyor. Günde iki bardak kiraz tüketimi, günlük lif ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayarak kilo kontrolünü destekliyor. Melatonin içeriği ise uyku kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. İçerdiği kompleks karbonhidratlar uzun süre tokluk hissi sağlıyor.
GÜNLÜK TÜKETİM ÖNERİSİ VE DİYETTEKİ YERİ
Uzmanlara göre, yetişkin bireyler için günlük meyve tüketimi üç porsiyonla sınırlı tutulmalı. Bir porsiyon kiraz yaklaşık 10 ila 12 adet olarak tanımlanıyor. Bu lezzetli meyvenin, çeşitli ve dengeli bir beslenme planı içinde 1 ila 2 porsiyonla sınırlı tüketilmesi öneriliyor.
Manisa’nın verimli topraklarında yetişen kiraz, hem sofralarda hem de sağlıklı yaşam arayışında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.