Çekirdeği Ayrı Sapı Ayrı Kendi Ayrı Şifa Deposu! Mucizevi Meyvenin Hasadı Başladı! Kilosu 3500 Liradan Satılıyor

Kirazın çekirdeği ise farklı bir sağlık katkısıyla öne çıkıyor. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olan çekirdek, aynı zamanda kas ağrılarını hafifletiyor. Çekirdekten elde edilen yağlar cilt sağlığını desteklerken, gaz problemi yaşayan çocuklarda da rahatlatıcı etkiler sağlıyor. Kiraz çekirdeğiyle doldurulan yastıklar ise kaliteli ve dinlendirici bir uyku vadediyor.

LİF KAYNAĞI OLARAK KİLO KONTROLÜNE DESTEK

Bağırsak sağlığını destekleyen kiraz, yüksek lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırıyor. Günde iki bardak kiraz tüketimi, günlük lif ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayarak kilo kontrolünü destekliyor. Melatonin içeriği ise uyku kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. İçerdiği kompleks karbonhidratlar uzun süre tokluk hissi sağlıyor.