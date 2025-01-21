Cebindeki 2 Bin TL İle İş Kurdu, Milyoner Oldu: Şimdi Paraya Para Demiyor

ZENGİN OLDU PARAYA PARA DEMİYOR

Econoplus’un sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede holding statüsüne ulaşması, Akkuş’un iş dünyasındaki başarısını pekiştirdi. Bugün, sektördeki 16 farklı şirketi ve yüz milyonlarca dolarlık cirosuyla, ekonomiye önemli katkılarda bulunan bir iş insanı haline gelen Akkuş, artık paraya para demiyor.

"BENİ ZORLUKLAR DEĞİL FIRSATLAR ŞEKİLLENDİRDİ"

Ömer Akkuş, Kanada’ya göç ettikten sonra "Beni zorluklar değil, fırsatlar şekillendirdi" diyerek başarı hikayesini anlatıyor. Akkuş, "Başlangıçta cebimde çok az para vardı. Ama bu bana, daha çok çalışmak ve daha büyük fırsatlar yaratmak için ilham verdi. Zaman içinde Econoplus gibi büyük bir markayı kurarak, sektördeki yerimi sağlamlaştırdım." dedi.