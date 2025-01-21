Cebindeki 2 Bin TL İle İş Kurdu, Milyoner Oldu: Şimdi Paraya Para Demiyor
2000 yılında cebinde sadece 60 Euro (2 bin 200 TL) ile Kanada'ya ayak basan Ömer Akkuş, 25 yıl içinde büyük bir başarıya imza atarak, bugün Kanada'nın en büyük iş insanları arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'den Kanada'ya göç eden Ömer Akkuş'un inanılmaz başarı hikayesi, tüm dünyada yankı buluyor. 2000 yılında cebinde sadece 60 Euro (2 bin 200 TL) ile Kanada'ya ayak basan Akkuş, azmi ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede milyoner oldu ve 25 yıl içinde büyük bir başarıya imza atarak, bugün Kanada'nın en büyük iş insanları arasında yer alıyor.
ŞİMDİ 16 FARKLI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Akkuş'un Kanada macerası, zorluklara rağmen başarıyla dolu bir yolculuk oldu. İlk olarak meyve sebze dağıtımında çalışan Akkuş, daha sonra nakliye sektörüne adım attı. Ancak asıl büyük sıçramayı, ikinci el eşya ticaretine girerek yaptı. Kurduğu Econoplus şirketi, kısa sürede büyük bir holding haline geldi ve bugün 16 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.
ZENGİN OLDU PARAYA PARA DEMİYOR
Econoplus’un sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede holding statüsüne ulaşması, Akkuş’un iş dünyasındaki başarısını pekiştirdi. Bugün, sektördeki 16 farklı şirketi ve yüz milyonlarca dolarlık cirosuyla, ekonomiye önemli katkılarda bulunan bir iş insanı haline gelen Akkuş, artık paraya para demiyor.
"BENİ ZORLUKLAR DEĞİL FIRSATLAR ŞEKİLLENDİRDİ"
Ömer Akkuş, Kanada’ya göç ettikten sonra "Beni zorluklar değil, fırsatlar şekillendirdi" diyerek başarı hikayesini anlatıyor. Akkuş, "Başlangıçta cebimde çok az para vardı. Ama bu bana, daha çok çalışmak ve daha büyük fırsatlar yaratmak için ilham verdi. Zaman içinde Econoplus gibi büyük bir markayı kurarak, sektördeki yerimi sağlamlaştırdım." dedi.