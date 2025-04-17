Cebinde Bozuk Parası Olan Yaşadı: Tam 5 Bin 685 TL'ye Satılıyor! Bulan Zengin Oluyor

1. ‘AĞLAYAN ATATÜRK’ DETAYI

Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin göz hizasında, gözyaşına benzeyen bir baskı hatası bulunuyor. Koleksiyonerler bu ilginç detayı 'Ağlayan Atatürk' olarak adlandırıyor.

2. RAKAM BOYUTU FARKLI

1986 basımı olan bu örnekte 50 rakamının 5 ve 0 karakterleri, bir yıl önceki 1985 basımına kıyasla belirgin şekilde daha büyük yazılmış durumda. Görsel olarak kolaylıkla fark edilebilen bu hata, koleksiyon değerini artırıyor.

3. AY- YILDIZ KAYMASI

Normalde simetrik olarak konumlandırılması gereken ay ve yıldız sembolleri, bu baskıda alışılmadık biçimde kenara daha yakın bir şekilde yer alıyor. Bu da paranın özgünlüğünü destekleyen bir başka detay olarak öne çıkıyor.