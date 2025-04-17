Cebinde Bozuk Parası Olan Yaşadı: Tam 5 Bin 685 TL'ye Satılıyor! Bulan Zengin Oluyor
1980’lerde herkesin cebindeydi, şimdi koleksiyonerler peşinde koşuyor. Üzerinde üç farklı baskı hatası bulunan 50 liralık madeni para, ikinci el platformlarda 5.685 TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem günlük harcamaların olmazsa olmazı olan 50 liralık madeni para, bugün koleksiyon dünyasında oldukça değerli bir yere sahip. Üzerindeki baskı hatalarıyla dikkat çeken nadir bir örnek, ikinci el satış sitelerinde 5.685 TL’ye alıcı buluyor. Üstelik bu değerli madeni parayı özel kılan şey, aynı anda üç ayrı baskı hatası taşıması.
AYNI PARADA 3 HATA BİRDEN
Koleksiyonerlerin altın değerinde olarak tanımladığı bu para, benzersiz kabul ediliyor. Genellikle hatalı basım paralar tek bir erör içerirken, bu örnek 'Ağlayan Atatürk', 'büyük rakam' ve 'ay-yıldız hizalama' hatalarının tümünü birden taşıyor.
Bu üç hatayı birden taşıyan paraların nadirliği, koleksiyon dünyasında yüksek talep görmesini sağlıyor. Üstelik satışa sunulan örneklerin çoğu 'çok çok temiz' veya 'çok az kullanılmış' kondisyonunda olmasıyla daha da kıymetli hale geliyor.
1. ‘AĞLAYAN ATATÜRK’ DETAYI
Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin göz hizasında, gözyaşına benzeyen bir baskı hatası bulunuyor. Koleksiyonerler bu ilginç detayı 'Ağlayan Atatürk' olarak adlandırıyor.
2. RAKAM BOYUTU FARKLI
1986 basımı olan bu örnekte 50 rakamının 5 ve 0 karakterleri, bir yıl önceki 1985 basımına kıyasla belirgin şekilde daha büyük yazılmış durumda. Görsel olarak kolaylıkla fark edilebilen bu hata, koleksiyon değerini artırıyor.
3. AY- YILDIZ KAYMASI
Normalde simetrik olarak konumlandırılması gereken ay ve yıldız sembolleri, bu baskıda alışılmadık biçimde kenara daha yakın bir şekilde yer alıyor. Bu da paranın özgünlüğünü destekleyen bir başka detay olarak öne çıkıyor.