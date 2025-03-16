Cebinde Bozuk Parası Olan Yaşadı: Fiyatı Servet Değerinde! Herkes Yana Yakıla Arıyor
Cebinde bu nadir paralardan bulunduranlar yaşadı. Koleksiyon meraklılarının yoğun ilgisi nedeniyle bu bozuk paralar adeta servet değerinde satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerinde bozuk para biriktiren vatandaşlara müjde, biriktirdikleri madeni paralar değer kazandı. Koleksiyon meraklılarının yoğun ilgisi sayesinde bazı bozuk paralar adeta servet değerinde satılıyor.
Özellikle sınırlı sayıda üretilmiş veya basım hatası içeren bozuk paralar, koleksiyoncular için altın değeri taşıyor. Öyle ki, 1989 yılına ait hatalı basım 50 liralık bir bozuk para çevrimiçi platformlarda 3 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.
Bu tür hatalı basım olan bozuk paralar, zaman içinde değerini katlayarak yatırım aracına dönüştü. Öyle ki, 2000'li yıllarda piyasaya sürülen bazı madeni paralar, 50 katından fazla değer kazandı.
Cebinde bu nadir paralardan bulunduranlar, bilgisi olmadan önemli bir yatırım fırsatına sahip olabilir. Elinde eski ve nadir madeni para bulunanların, değerleri araştırılarak önemli bir yatırım fırsatı yakalayabilecekleri ifade edildi.