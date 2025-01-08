Carrefour'dan Beklenmedik Karar: Tüm Mağazalarını Tek Tek Kapatacak
İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen Carrefour, Umman'da tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.
Kaynak: AA
İsrail'e verdiği destek nedeniyle uzun süredir boykot edilen Carrefour, Umman'daki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirket, bu kararı sosyal medya hesaplarından yaptığı resmi bir açıklama ile duyurdu. 7 Ocak itibarıyla ülkedeki faaliyetlerine son verileceği belirtilen açıklamada, kapanışın nedenlerine dair detaylı bir bilgiye yer verilmedi.
Carrefour'un bu kararı, İsrail'e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) tarafından uzun süredir yürütülen kampanyaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Aynı hareket, daha önce Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da kapatıldığını hatırlatarak, boykotun etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.
Fransa merkezli perakende devi Carrefour, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Orta Doğu'da birçok ülkede boykotlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını desteklediği iddiaları, şirketin imajına ciddi zarar verdi. Umman'daki bu gelişme, Carrefour'un Orta Doğu pazarındaki varlığını sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.