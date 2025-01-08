Carrefour'dan Beklenmedik Karar: Tüm Mağazalarını Tek Tek Kapatacak

Carrefour'un bu kararı, İsrail'e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) tarafından uzun süredir yürütülen kampanyaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Aynı hareket, daha önce Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da kapatıldığını hatırlatarak, boykotun etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.