Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli'

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve enflasyona işaret ederken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceği tarih belli oldu.