Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammın şu anda belli olduğunu vurgulayarak canlı yayında rakam verdi.
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve enflasyona işaret ederken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceği tarih belli oldu.
Asgari ücret zammı için süreç 13 Haziran Salı günü resmen başlayacak. Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HÜKÜMET 500 DOLAR SİNYALİ VERMİŞTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı 13 Haziran’da görüşecek. Masadaki zam oranı merakla beklenirken, hükümet kanadından 500 dolar (11 bin 500 TL) sinyali verilmişti.
16 BİN TL'Yİ İŞARET ETTİLER
Konuyla ilgili işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmiş, 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.