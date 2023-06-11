Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammın şu anda belli olduğunu vurgulayarak canlı yayında rakam verdi.

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Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' - Resim: 1

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve enflasyona işaret ederken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceği tarih belli oldu.

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Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' - Resim: 2

Asgari ücret zammı için süreç 13 Haziran Salı günü resmen başlayacak. Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. 

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Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' - Resim: 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HÜKÜMET 500 DOLAR SİNYALİ VERMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı 13 Haziran’da görüşecek. Masadaki zam oranı merakla beklenirken, hükümet kanadından 500 dolar (11 bin 500 TL) sinyali verilmişti.

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Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' - Resim: 4

16 BİN TL'Yİ İŞARET ETTİLER

Konuyla ilgili işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmiş, 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

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