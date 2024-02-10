Canlı yayında duyduğu rakamı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Sözcü TV canlı yayınına katılan Ekonomist Turgay Bozoğlu, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Aldığı duyumu açıklayan Bozoğlu, "Umarım öyle yaparlar" dedi.
Yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına ek zam yapılırken, işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi.
Bu gelişmeler sonrası en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi ve Bağ-Kur ile SGK emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25 olmasına ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EMEKLİNİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE
Kararın ardından yapılan zammı yeterli bulmayan emeklinin gözü bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi.
Beklentiler bayram ikramiyesin artırılması yönünde olurken, emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Söz konusu gelişmeler sonrası emekli bayram ikramiyesi gündemdeki yerini korurken, Sözcü TV canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'ın "Bayram ikramiyelerinin artırılmasına ihtimal veriyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Ekonomist Turgay Bozoğlu, "Emekli ikramiyelerini 5 bin lira yapacaklarını düşünmüyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"3 bin TL gibi bir rakam duydum ben. Umarım 5 bin 500 TL yaparlar. Emekliler gerçekten yaşam savaşı veriyorlar. Burada bir şeyleri düzeltme imkanı olur."
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL İDDİASI
Bozoğlu, "Duyduğum rakam 3 bin TL..." diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli ikramiyelerine çok uzun zamandır dokunulmadı. Seçimler geldiği zaman biraz rahatlama oluyor. 1 Nisan'dan sonra doğalgaz ve elektrik zamları da gelecek karşımıza. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan anladığım kadarıyla onların etkilerinin çok köklü olmayacağını düşünüyorlar. Asıl güvendikleri de geçen sene temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla yüzde 9.49, yüzde 9 enflasyon oranları görmüştük, bunlar hesaptan çıkacak. Baz etkisi dediğimiz şeyi yaşayacağız. Buna güveniyorlar."
"MÜJDE DEĞİL, DALGA GEÇMEKTİR"
Öte yandan emekliye 5 bin TL bayram ikramiyesi iddiası sonrası geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emeklilere seçimler nedeniyle bayram ikramiyesi olarak 5 bin TL verilecekmiş şeklinde iddialar var. Olur mu bilemem. Ama bu iddia doğru olsa bile, bu miktar devede kulaktır. Müjde değil, dalga geçmektir" demişti.
"Emekli bayram ikramiyesi bayram harçlığına dönüşmüş durumda" diyen Çelik, asgari ücret üzerinden ikramiyenin yıllara göre erimesini şöyle sıralamıştı:
"- Mart 2018'de uygulanmaya başlanan emekli bayram ikramiyesi o tarihte 1.000 TL idi ve bu miktar asgari ücretin yüzde 62'sine karşılık geliyordu,
- Emekli bayram ikramiyesi şu anda ne kadar? sadece 2 bin TL! İnsaf 6 yılda sadece bin TL zam yaptılar. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin 12'sine düştü. Pula döndü, harçlığa dönüştü."
"EMEKLİNİN BİR AYLIĞINDAN AZ OLMAMALIDIR"
Çelik, "Emekli bayram bayram ikramiyesinin 2018'deki düzeyini (asgari ücretin yüzde 62'si) koruması için en az 10 bin 540 TL olması gerekir. Her durumda ikramiye dediğin emeklinin bir aylığından az olmamalıdır. Gerisi müjde filan değil, lafü güzaftır" ifadelerini kullanmıştı.