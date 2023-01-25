Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı programda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu; bu kapsamda "9 Eylül 1999 tarihi geri esnetilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

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Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. 

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Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? - Resim: 2

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.

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Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? - Resim: 3

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? - Resim: 4

EYT'DE TARİH ESNETİLEBİLİR Mİ?

Bilgin, söz konusu yayında "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu da yanıtladı.

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