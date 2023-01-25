Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı programda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu; bu kapsamda "9 Eylül 1999 tarihi geri esnetilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.
Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.
Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
EYT'DE TARİH ESNETİLEBİLİR Mİ?
Bilgin, söz konusu yayında "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu da yanıtladı.