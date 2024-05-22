Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar

"Herkes şunun farkında 17 bin TL, 13 bin TL seviyesine gerilemiş durumda. Hayat pahalılığı ve enflasyon ciddi anlamda paranın değer kaybetmesine neden oldu. Ara zam yapılmazsa eğer birçok çalışan işi bırakıp evde devlet yardımı bekleyebilir. Üniversite mezunu gençler zaten ücretleri beğenmiyor."



