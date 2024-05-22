Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan asgari ücret zammının olmayacağını açıklasa da, ilerleyen süreçte bu fikrin değişebileceği tahmin ediliyor. Peki emekliye ne kadar, asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar...
Asgari ücretliler de, emekliler de, ekonomi yönetiminden müjdeli bir haber bekliyor. Peki çalışan ve emekliyi mutlu edecek gelişme yaşanacak mı? Maaşlara zam gelecekse, oran ne olacak?
Sözcü TV'de asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Deniz Zeyrek, emekliler için %25 zammın düşünüldüğünü açıkladı.
Bu oranın bir ihtimal %30 da olabileceğini belirten Zeyrek, asgari ücret konusunda da son durumu detaylı şekilde açıkladı.
Zeyrek, şunları söyledi:
"Emekli maaşının yüzde 30 artacağını düşünüyorum ama bence yüzde 25 zam gelecek. Kök aylığı daha az olanlar 10 bin TL'nin çok az üstüne çıkabilir. Zamlar kök maaş üzerinden yapılır."
"Kök aylığı düşük olan emeklilerin yüksek beklentiye girmemeleri lazım. 8 bin TL kök aylıkları varsa yine 10.400 TL alabilirler."
"En düşük emekli aylığının ayrıca belirlenmesi gerekir. En düşük emekli maaşının 13 bin TL seviyelerine gelmesi gerekir yoksa kök ücretlerin düşüklüğü nedeniyle zam alan emekliler yine 10 bin TL'yi geçemez."
"Asgari ücret konusunda hükümet çok kararlı, artırmak istemiyor fakat işveren bile çalışanların durumlarını göz önünde bulundurarak ara zam yapabilir."
"Herkes şunun farkında 17 bin TL, 13 bin TL seviyesine gerilemiş durumda. Hayat pahalılığı ve enflasyon ciddi anlamda paranın değer kaybetmesine neden oldu. Ara zam yapılmazsa eğer birçok çalışan işi bırakıp evde devlet yardımı bekleyebilir. Üniversite mezunu gençler zaten ücretleri beğenmiyor."
"Yol parası, yemek parası elde kalan maaş 5-6 bin TL. Ülkede yüksek enflasyonun yarattığı kaos kargaşa bitmediği sürece biz bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Asgari ücret 25 bin TL bile olsa 1 Ocak 2025'e kadar para yine değer kaybedecek."
"İşletmeler çalışanlarına zam yaparken ürünlerine de zam yapacak bu da yine aynı şeylerin konuşulmasına neden olacak."