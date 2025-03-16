Canı İstediği Zaman Çalışıp, Dolarla Kazanıyorlar: Aylık 73 Bin TL'den Fazla Maaş Alıyorlar

OKULU BIRAKANLARIN SAYISI ARTIYOR

Serbest çalışma modelinin sağladığı finansal avantajlar, bazı üniversite öğrencilerinin okulu bırakmasına neden oluyor. Bilgisayar ve İngilizce bilgisi olan gençler, uluslararası müşterilerle çalışarak yüksek gelir elde ettiği için eğitimlerini tamamlamaya gerek duymayabiliyor. Uzmanlar, freelance ekonomisinin ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceğini ancak hükümetlerin bu alandaki düzenlemeleri sıkılaştıracağını öngörüyor.