Can Holding'e Rekor Para Cezası! Tekfen Holding Başını Yaktı

DEVİR İŞLEMİ HENÜZ HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL

Kurul ayrıca, Tekfen Holding’in tek kontrolünün devrine yönelik sürecin, nihai karar verilene kadar hukuken geçerli sayılmayacağını bildirdi. Bu süreçte ARY Holding ile Can Grubu’nun, Tekfen üzerindeki kontrolü ele geçirmeye yönelik herhangi bir işlem veya eylemde bulunmaması gerektiği vurgulandı.