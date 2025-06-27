Can Holding'e Rekor Para Cezası! Tekfen Holding Başını Yaktı
Rekabet Kurulu, Tekfen Holding hisselerinin devrine ilişkin işlemin izne tabi olduğu gerekçesiyle hissedar Can Holding’e yaklaşık 11 milyon lira idari para cezası verdi. Kurul, henüz sonuçlanmamış bir sürecin izinsiz şekilde yürütülmesini mevzuata aykırı buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınması sürecine ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi. Ancak Can Grubu’nun, Kurulun nihai kararını beklemeden işlem sonuçlanmış gibi davrandığı tespit edildi.
Bu nedenle Can Grubu'na, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yaklaşık 11 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
DEVİR İŞLEMİ HENÜZ HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL
Kurul ayrıca, Tekfen Holding’in tek kontrolünün devrine yönelik sürecin, nihai karar verilene kadar hukuken geçerli sayılmayacağını bildirdi. Bu süreçte ARY Holding ile Can Grubu’nun, Tekfen üzerindeki kontrolü ele geçirmeye yönelik herhangi bir işlem veya eylemde bulunmaması gerektiği vurgulandı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Başvurunun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık teşkil edip etmediğine dair detaylı incelemelerin sürdüğü, değerlendirme tamamlandığında Kurul tarafından nihai kararın kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.