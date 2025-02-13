Çamaşır Makinenizde Bu Durum Varsa Acele Edin! Hem Binlerce Lira Masraftan Kurtarıyor Hem Daha Temiz Çıkarıyor
Çamaşır makinesi kullanımı sonrasında, tamburdan çamaşırlarınızı çıkardığınızda kapak contasının içinde su biriktiğini fark edebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır makinesinin ağzında biriken ve bazen kendiliğinden kuruyan bu su, bazı durumlarda ek işlemler gerektirebilir. Nemli kalan conta zamanla küflenmeye ve kötü kokulara yol açabilir. Uzmanlar, bu sorunun en yaygın nedenlerinden birinin gider deliklerinin tıkanması olduğunu belirtiyor.
SU BİRİKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Çamaşır makinesinin kapısını açık bırakmak genellikle iç aksamın kurumasına yardımcı olur, ancak conta bölgesinde su birikmeye devam ediyorsa şu yöntemi deneyebilirsiniz:
-Gider Deliklerini Kontrol Edin: Contanın içinde yer alan drenaj delikleri, zamanla biriken küçük kir ve deterjan kalıntıları nedeniyle tıkanabilir.
-Temizlik İçin Tornavida Kullanın: Bir Phillips tornavida yardımıyla kauçuk contayı hafifçe kaldırarak drenaj deliklerini temizleyin. Bu işlemden sonra suyun yeniden serbestçe akması sağlanacaktır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZ VE FERAH TUTMANIN PÜF NOKTALARI
Çamaşırlarınızın hijyenik ve güzel kokulu olmasını sağlamak için çamaşır makinenizin düzenli temizliği büyük önem taşıyor. Uzmanlar, tambur ve diğer aksamların üç ayda bir temizlenmesini öneriyor. İşte pratik temizlik yöntemleri:
SİRKE VE KARBONAT İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK
-Karbonatı su ile karıştırarak macun kıvamına getirin ve deterjan gözüne uygulayın.
-Tamburun içine bir bardak sirke ekleyerek en yüksek sıcaklık ve uzun programda makineyi çalıştırın.
-Yeni model makinelerde bulunan "tambur temizleme" modunu kullanabilirsiniz.
EKSTRA HİJYEN İÇİN DİĞER YÖNTEMLER
Sodyum perkarbonat bazlı oksijenli ağartıcı veya bulaşık makinesi tabletleri de makinenin temizlenmesine yardımcı olabilir.
Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra tamburu temiz bir bezle silerek kurutun ve kapağını bir süre açık bırakın. Bu basit adımları uygulayarak çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilir, çamaşırlarınızın her yıkamada ferah ve temiz kokmasını sağlayabilirsiniz.