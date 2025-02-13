Çamaşır Makinenizde Bu Durum Varsa Acele Edin! Hem Binlerce Lira Masraftan Kurtarıyor Hem Daha Temiz Çıkarıyor

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZ VE FERAH TUTMANIN PÜF NOKTALARI

Çamaşırlarınızın hijyenik ve güzel kokulu olmasını sağlamak için çamaşır makinenizin düzenli temizliği büyük önem taşıyor. Uzmanlar, tambur ve diğer aksamların üç ayda bir temizlenmesini öneriyor. İşte pratik temizlik yöntemleri:

SİRKE VE KARBONAT İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

-Karbonatı su ile karıştırarak macun kıvamına getirin ve deterjan gözüne uygulayın.

-Tamburun içine bir bardak sirke ekleyerek en yüksek sıcaklık ve uzun programda makineyi çalıştırın.

-Yeni model makinelerde bulunan "tambur temizleme" modunu kullanabilirsiniz.