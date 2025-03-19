Çamaşır Makinelerinde Yeni Dönem Başlıyor! Dünyada Bir İlk Olacak: Piyasaya Sürüleceği Tarih Belli Oldu

Leader Three-Tub Washing Machine adıyla piyasaya sürülen bu model, farklı türdeki ve boyuttaki çamaşırları aynı anda yıkama imkânı sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

ÜÇ AYRI TAMBURLA ÇALIŞIYOR

Yeni modelde ana tambur 10,5 kg kapasiteye sahipken, yan tamburların her biri 1 kg’lık hacim sunuyor. Haier, bu tasarım için özel olarak geliştirilen 12 yollu su sirkülasyon sistemini devreye aldı. Bu sayede, her tamburda kullanılan su ve deterjan birbirine karışmadan en uygun yıkama koşulları sağlanıyor.