Çamaşır Makinelerinde Yeni Dönem Başlıyor! Dünyada Bir İlk Olacak: Piyasaya Sürüleceği Tarih Belli Oldu
Beyaz eşya sektörünün öncü markalarından Haier, çamaşır yıkama sürecine yenilikçi bir tasarıma imza atan dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesini tanıttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Leader Three-Tub Washing Machine adıyla piyasaya sürülen bu model, farklı türdeki ve boyuttaki çamaşırları aynı anda yıkama imkânı sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
ÜÇ AYRI TAMBURLA ÇALIŞIYOR
Yeni modelde ana tambur 10,5 kg kapasiteye sahipken, yan tamburların her biri 1 kg’lık hacim sunuyor. Haier, bu tasarım için özel olarak geliştirilen 12 yollu su sirkülasyon sistemini devreye aldı. Bu sayede, her tamburda kullanılan su ve deterjan birbirine karışmadan en uygun yıkama koşulları sağlanıyor.
SESSİZ VE GÜÇLÜ PERFORMANS SUNUYOR
Dakikada 1.400 devir sıkma hızıyla güçlü bir performans sergileyen cihaz, 1.850 W enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Üstelik, yıkama esnasında 48 dB, sıkma sırasında ise 66 dB'yi aşmayan ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışıyor. 600 × 570 × 1.070 mm ölçülerindeki makine, kompakt yapısıyla da kullanıcı dostu bir tasarım sunuyor.
PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Haier’in yenilikçi çamaşır makinesi 17 Nisan’da Çin’de satışa çıkacak. 4.999 yuan (yaklaşık 690 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan model için ön sipariş süreci başladı. Farklı türde çamaşırları ayrı tamburlarda tek seferde yıkama imkânı sunan bu yeni nesil çamaşır makinesi, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.