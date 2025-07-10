Çalışanlarına Rekor Zam Yaptı! En Düşük Maaş 75 Bin Liraya Yükseldi

ORTALAMA MAAŞ 73.559 TL’YE YÜKSELDİ

Yapılan zamla birlikte fabrikada ortalama maaş 73.559 TL seviyesine çıktı. En düşük işçi maaşı ise yaklaşık 75.000 TL oldu. Zam oranı ve yapılan ek ödemeler, çalışanların ekonomik koşullarını önemli ölçüde iyileştirdi.

SOSYAL HAKLARDA DA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara yalnızca maaş artışı değil, aynı zamanda sosyal haklar alanında da genişletilmiş imkanlar sunuldu. İyileştirilen yan haklar, işçilere daha iyi çalışma koşulları sağlarken, sosyal desteklerin artırılması da dikkat çekti.