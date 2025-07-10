Çalışanlarına Rekor Zam Yaptı! En Düşük Maaş 75 Bin Liraya Yükseldi
Kocaeli'nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren DYO Boya Fabrikası, toplu iş sözleşmesi süreci kapsamında çalışanlarına yönelik yüksek oranlı maaş artışı kararı aldı. Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan anlaşma sonucunda, fabrikada en düşük maaş 75.000 TL'ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 22 Mayıs’ta grev kararı alan Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi üyesi işçiler, 43 gün boyunca eylemlerini sürdürdü. Sürecin sonunda taraflar yeniden masaya oturdu ve uzlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile ilk yıl için ücretlere ortalama %64 oranında zam uygulanırken, tüm çalışanlara 7.500 TL seyyanen ödeme yapıldı.
ORTALAMA MAAŞ 73.559 TL’YE YÜKSELDİ
Yapılan zamla birlikte fabrikada ortalama maaş 73.559 TL seviyesine çıktı. En düşük işçi maaşı ise yaklaşık 75.000 TL oldu. Zam oranı ve yapılan ek ödemeler, çalışanların ekonomik koşullarını önemli ölçüde iyileştirdi.
SOSYAL HAKLARDA DA İYİLEŞTİRME YAPILDI
Yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara yalnızca maaş artışı değil, aynı zamanda sosyal haklar alanında da genişletilmiş imkanlar sunuldu. İyileştirilen yan haklar, işçilere daha iyi çalışma koşulları sağlarken, sosyal desteklerin artırılması da dikkat çekti.
İŞ DÜNYASINA ÖRNEK NİTELİĞİNDE
DYO Boya Fabrikası’nda sağlanan bu anlaşma, Türkiye iş dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen bu yüksek oranlı maaş artışı, işçi-işveren ilişkileri açısından örnek bir adım olarak değerlendirildi. Petrol-İş Sendikası, varılan anlaşmanın çalışanların emeğinin karşılık bulması açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtirken, işverenin uzlaşmacı yaklaşımı da kamuoyunda olumlu karşılandı.