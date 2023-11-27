Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak?
Emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emekliler için hazırlanan önerge TBMM'ye gönderildi. Böylece tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapılmış, çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği anımsatıldı.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Bu kapsamda tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi."
EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.
ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YATIRILDI
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı.