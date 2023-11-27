Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak?

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YATIRILDI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.