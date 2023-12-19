Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih: Hesaplara ne zaman yatacak?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yasalaşması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için öngörülen tarih netleşmeye başladı.
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek.
AA muhabirinin AKP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.
Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
TEKLİF ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL ÖDEMEYİ DE İÇERİYOR
Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.
TARİH NETLEŞTİ
TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.
Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapılmış, çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu.
Bu kapsamda tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için hazırlanan önerge TBMM'ye gönderildi. Böylece tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.