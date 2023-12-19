Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih: Hesaplara ne zaman yatacak?

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapılmış, çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu.