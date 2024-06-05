Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? İşte tüm detaylar...

Bakan Işıkhan'ın duyurusu şu şekilde;



"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.



Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;



Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.



Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.



Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.



Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."