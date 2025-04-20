Çabuk Davranan Aylık 12 Bin Liraya Konut Sahibi Olacak! TOKİ Duyurdu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorum’un Uğurludağ ilçesinde yürüttüğü yeni proje kapsamında dar gelirli vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde inşa edilen 151 konuttan 55’i, uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkarıldı. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından açıklanan ödeme planına göre, projede yer alan en uygun 2+1 daire için 500 bin 453 TL peşinat ödenmesi gerekiyor. Bu konutlar için aylık taksit tutarı 12 bin 511 TL olarak belirlendi. 120 ay vadeli ödeme planı ile satışa sunulan bu daireler, dar gelir grubuna hitap edecek şekilde planlandı.
3+1 DAİRELERDE TAKSİTLER 15 BİN TL’Yİ AŞIYOR
Projede yer alan 3+1 daireler için belirlenen başlangıç peşinatı 618 bin 288 TL olurken, aylık taksitler 15 bin 457 TL’den başlıyor. Bu konutlar da 120 ay vade ile satışa sunulacak.
BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR AÇIKLANDI
Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular, 28 Nisan 2025 ile 07 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası’nın Türkiye genelindeki tüm şubelerinden yapılabilecek. Her hane adına yalnızca bir başvuru kabul edilecek. Başvuru için belirlenen tutar ise 10 bin TL.
SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİ BELLİ OLDU
Konut hakkı kazanan asil alıcılar, 20 Mayıs ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında sözleşme imzalayabilecek. Yedek alıcılar için sözleşme süreci ise 03 - 05 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeler, Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinde yapılabilecek.
TAKSİTLER MEMUR MAAŞ ARTIŞLARINA GÖRE GÜNCELLENECEK
TOKİ, projeye ilişkin ödeme planında yıllık iki kez artış yapılacağını duyurdu. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki altı aylık memur maaş artış oranı dikkate alınarak borç bakiyesi ve taksit tutarları güncellenecek. Bu sistemle ödeme planı kamu maaşlarına paralel biçimde şekillenecek.