Çabuk Davranan Aylık 12 Bin Liraya Konut Sahibi Olacak! TOKİ Duyurdu

TOKİ tarafından açıklanan ödeme planına göre, projede yer alan en uygun 2+1 daire için 500 bin 453 TL peşinat ödenmesi gerekiyor. Bu konutlar için aylık taksit tutarı 12 bin 511 TL olarak belirlendi. 120 ay vadeli ödeme planı ile satışa sunulan bu daireler, dar gelir grubuna hitap edecek şekilde planlandı.