BYD’ye Büyük Darbe! Dev Rakibi Gaza Bastı: Piyasada Tozu Dumana Katacak
Elektrikli SUV segmentinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, BYD Atto 3 modeline rakip olarak geliştirdiği B10 modelinin detaylarını paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uygun fiyatı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken Leapmotor’un B10 SUV modeli, Avrupa pazarında da üretilecek.
PİYASALARA YENİ RAKİP
4,5 metrelik kompakt SUV olarak konumlanan Leapmotor B10, yenilikçi iç tasarımıyla öne çıkıyor. 14,6 inçlik 2,5K çözünürlüğe sahip büyük ekran, aracın bilgi-eğlence sistemini yönetirken, Qualcomm 8295 çipseti sayesinde hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
FİYAT PERFORMANS CANAVARI
Leapmotor B10’un en dikkat çeken özelliği uygun fiyatı ve güçlü batarya teknolojisi. 56,2 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılan araç, 510 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik 13.500 dolarlık başlangıç fiyatı (yaklaşık 486 bin TL) ile BYD Atto 3 ve Geely Galaxy E5 gibi rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.
AVRUPA’DA DA ÜRETİME GEÇİYOR
Leapmotor, otomotiv devi Stellantis ile yaptığı iş birliği sayesinde B10 modelini Avrupa’da da üretecek. Bu hamle, markanın Avrupa pazarına hızlı giriş yapmasını sağlayacak ve küresel çapta rekabet gücünü artıracak.
TÜRKİYE FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?
Eğer Leapmotor B10 Türkiye pazarına giriş yaparsa, %10 ÖTV diliminde değerlendirilebilir. Bu durumda aracın maksimum 1 milyon TL civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.