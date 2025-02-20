BYD’ye Büyük Darbe! Dev Rakibi Gaza Bastı: Piyasada Tozu Dumana Katacak

FİYAT PERFORMANS CANAVARI

Leapmotor B10’un en dikkat çeken özelliği uygun fiyatı ve güçlü batarya teknolojisi. 56,2 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılan araç, 510 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik 13.500 dolarlık başlangıç fiyatı (yaklaşık 486 bin TL) ile BYD Atto 3 ve Geely Galaxy E5 gibi rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.

AVRUPA’DA DA ÜRETİME GEÇİYOR

Leapmotor, otomotiv devi Stellantis ile yaptığı iş birliği sayesinde B10 modelini Avrupa’da da üretecek. Bu hamle, markanın Avrupa pazarına hızlı giriş yapmasını sağlayacak ve küresel çapta rekabet gücünü artıracak.