BYD’den Devrim Gibi Hızlı Şarj Hamlesi: 5 Dakikası Yetecek! Piyasada İşler Karışacak

BYD’DEN 1500V SÜPER ŞARJLI BATARYA HAMLESİ

BYD, 1000V platformu ile yetinmeyerek 1500V'a kadar çıkabilen süper şarjlı bataryalar üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Elektrikli inşaat makineleri için geliştirilen bu yeni bataryanın maksimum 400A akıma, 600 kW şarj gücüne ve 7000 çevrimin üzerinde kullanım ömrüne sahip olacağı belirtiliyor. 2.500 kWh kapasiteli bu batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyası ile üretilecek.

BYD’nin geliştirdiği yeni batarya teknolojileri, elektrikli araçların geleceğini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Mart ayında yapılacak tanıtımla birlikte, şirketin ultra hızlı şarj teknolojisi ve yeni platformunun detayları daha netleşecek.