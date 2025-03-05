BYD’den Devrim Gibi Hızlı Şarj Hamlesi: 5 Dakikası Yetecek! Piyasada İşler Karışacak
Otomotiv devi BYD, elektrikli otomobil bataryaları için devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç sektörünün önde gelen isimlerinden Çinli otomobil ve batarya üreticisi BYD, ultra hızlı şarj desteği sunan 1000V mimari platformunu Mart ayının ortasında duyurmaya hazırlanıyor.
Şirket, bu yeni platformu 2025 itibarıyla araçlarında kullanmaya başlayacak ve aynı zamanda ultra hızlı şarj istasyonları inşa etmeye odaklanacak.
5 DAKİKADA 300 KİLOMETRE MENZİL
Yeni 1000V platformu, ilk etapta BYD’nin üst segment modellerinde yer alacak. Bu yenilik sayesinde, araçlar sadece 5 dakikalık şarjla 300 kilometrelik bir menzil kazanabilecek. BYD’nin açıkladığı verilere göre, mevcut 800V sistemlerle karşılaştırıldığında, her ek 100V'luk artış, şarj hızını yaklaşık 25 kW artırıyor.
Bu yüksek voltajlı sistemin avantajları yalnızca şarj süresiyle sınırlı değil. Yeni mimari, batarya üzerindeki yükü azaltarak ısınmayı minimum seviyeye indiriyor. Böylece hem batarya ömrü uzuyor hem de daha verimli bir enerji kullanımı sağlanıyor. Ayrıca, yüksek voltajlı sistemler, elektrik motorunun daha yüksek hızlarda çalışmasına olanak tanıyor.
BYD’DEN YENİ ELEKTRİKLİ HAMLESİ
Şirketin yalnızca yüksek voltajlı şarj sistemlerine değil, aynı zamanda enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi çözümlere de odaklandığı belirtiliyor. BYD, BOX kod adlı yeni nesil elektrikli araç mimarisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sistem, şarj verimliliğini ve batarya yönetimini optimize etmeyi amaçlıyor.
HAN L VE TANG L İLK MODELLER OLABİLİR
BYD'nin ocak ayında tanıttığı Han L ve Tang L modelleri, 1000V şarj desteğine sahip ilk araçlar olmaya aday. Ayrıca, bu modellerin çift DC şarj girişine sahip olabileceği konuşuluyor.
Öte yandan, BYD’nin yeni nesil süper şarj istasyonlarının bazı detayları daha önce sızdırılmıştı. Casus fotoğraflarda, şirketin 1000V’un da üzerine çıkabilen 6C ultra hızlı şarj altyapısı geliştirdiği görülmüştü.
BYD’DEN 1500V SÜPER ŞARJLI BATARYA HAMLESİ
BYD, 1000V platformu ile yetinmeyerek 1500V'a kadar çıkabilen süper şarjlı bataryalar üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Elektrikli inşaat makineleri için geliştirilen bu yeni bataryanın maksimum 400A akıma, 600 kW şarj gücüne ve 7000 çevrimin üzerinde kullanım ömrüne sahip olacağı belirtiliyor. 2.500 kWh kapasiteli bu batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyası ile üretilecek.
BYD’nin geliştirdiği yeni batarya teknolojileri, elektrikli araçların geleceğini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Mart ayında yapılacak tanıtımla birlikte, şirketin ultra hızlı şarj teknolojisi ve yeni platformunun detayları daha netleşecek.