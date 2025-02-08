BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor!
Geçtiğimiz ay Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılan elektrikli BYD Atto 2, yıl sonuna doğru Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD’nin ürün gamında Dolphin ve Atto 3 modelleri arasında konumlandırılacak olan yeni SUV, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.
BYD, HAMLESİNİ YAPTI
Ocak ayında 2.758 adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye otomotiv pazarında iddialı bir giriş yapan Çinli BYD, yeni modeli Atto 2’yi yıl sonunda satışa sunarak rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor. Çin’de Yuan Up adıyla satılan model, Avrupa pazarına Atto 2 ismiyle giriş yapacak.
ATTO 2'NİN ÖZELLİKLERİ
BYD Atto 2, e-Platform 3.0 altyapısı üzerine inşa edildi. Modelin bataryası, cell-to-body (CTB) teknolojisi sayesinde doğrudan şasiye entegre edilerek hem ağırlık hem de mukavemet avantajı sağlıyor.
Uzunluk: 4.310 mm
Genişlik: 1.830 mm
Yükseklik: 1.675 mm
Aks mesafesi: 2.620 mm
Menzil ve Performans
Atto 2, 45.1 kWh lityum demir fosfat (LFP) bataryası ile donatılmış olup, WLTP standartlarına göre 312 km'ye kadar menzil sunuyor.
Maksimum güç: 130 kW (177 hp)
Tork: 290 Nm
0-100 km/s hızlanma: 7,9 saniye
Maksimum hız: 160 km/s
ŞARJ KAPASİTESİ NE OLACAK?
BYD Atto 2, DC hızlı şarj desteğiyle maksimum 65 kW’a kadar şarj alabiliyor. Bu sayede batarya, 37 dakikada %10’dan %80 doluluğa ulaşıyor. Ancak benzer segmentte yer alan bazı rakiplerde bu değerin 100 kW seviyelerine çıktığı görülüyor.
DONANIM VE KONFOR ÖZELLİKLERİ
Atto 2, modern tasarımı ve zengin donanım seçenekleriyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Modelin öne çıkan donanım özellikleri şu şekilde:
400 litre bagaj hacmi
Panoramik cam tavan
Isı pompası
8,8 inç dijital gösterge ekranı
12,8 inç multimedya ekranı
17 inç jantlar
LED farlar
Kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi
TÜRKİYE’DE SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?
BYD Atto 2’nin 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Modelin fiyatlandırması ve donanım seçeneklerine ilişkin detaylar ise lansmana yakın bir tarihte açıklanacak. Elektrikli kompakt SUV segmentine yeni bir soluk getirmesi beklenen Atto 2, rekabete güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.