BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor!

ATTO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

BYD Atto 2, e-Platform 3.0 altyapısı üzerine inşa edildi. Modelin bataryası, cell-to-body (CTB) teknolojisi sayesinde doğrudan şasiye entegre edilerek hem ağırlık hem de mukavemet avantajı sağlıyor.

Uzunluk: 4.310 mm

Genişlik: 1.830 mm

Yükseklik: 1.675 mm

Aks mesafesi: 2.620 mm

Menzil ve Performans

Atto 2, 45.1 kWh lityum demir fosfat (LFP) bataryası ile donatılmış olup, WLTP standartlarına göre 312 km'ye kadar menzil sunuyor.

Maksimum güç: 130 kW (177 hp)

Tork: 290 Nm

0-100 km/s hızlanma: 7,9 saniye

Maksimum hız: 160 km/s