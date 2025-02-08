BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor!

Geçtiğimiz ay Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılan elektrikli BYD Atto 2, yıl sonuna doğru Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil İkinci El Piyasalar
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BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor! - Resim: 1

BYD’nin ürün gamında Dolphin ve Atto 3 modelleri arasında konumlandırılacak olan yeni SUV, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

BYD, HAMLESİNİ YAPTI

Ocak ayında 2.758 adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye otomotiv pazarında iddialı bir giriş yapan Çinli BYD, yeni modeli Atto 2’yi yıl sonunda satışa sunarak rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor. Çin’de Yuan Up adıyla satılan model, Avrupa pazarına Atto 2 ismiyle giriş yapacak.

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BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor! - Resim: 2

ATTO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

BYD Atto 2, e-Platform 3.0 altyapısı üzerine inşa edildi. Modelin bataryası, cell-to-body (CTB) teknolojisi sayesinde doğrudan şasiye entegre edilerek hem ağırlık hem de mukavemet avantajı sağlıyor.

Uzunluk: 4.310 mm

Genişlik: 1.830 mm

Yükseklik: 1.675 mm

Aks mesafesi: 2.620 mm

Menzil ve Performans

Atto 2, 45.1 kWh lityum demir fosfat (LFP) bataryası ile donatılmış olup, WLTP standartlarına göre 312 km'ye kadar menzil sunuyor.

Maksimum güç: 130 kW (177 hp)

Tork: 290 Nm

0-100 km/s hızlanma: 7,9 saniye

Maksimum hız: 160 km/s

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BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor! - Resim: 3

ŞARJ KAPASİTESİ NE OLACAK?

BYD Atto 2, DC hızlı şarj desteğiyle maksimum 65 kW’a kadar şarj alabiliyor. Bu sayede batarya, 37 dakikada %10’dan %80 doluluğa ulaşıyor. Ancak benzer segmentte yer alan bazı rakiplerde bu değerin 100 kW seviyelerine çıktığı görülüyor.

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BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor! - Resim: 4

DONANIM VE KONFOR ÖZELLİKLERİ

Atto 2, modern tasarımı ve zengin donanım seçenekleriyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Modelin öne çıkan donanım özellikleri şu şekilde:

400 litre bagaj hacmi

Panoramik cam tavan

Isı pompası

8,8 inç dijital gösterge ekranı

12,8 inç multimedya ekranı

17 inç jantlar

LED farlar

Kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi

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BYD Yapacağını Yaptı: Piyasanın Çılgın Modeli O Tarihte Türkiye'ye Geliyor! - Resim: 5

TÜRKİYE’DE SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

BYD Atto 2’nin 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Modelin fiyatlandırması ve donanım seçeneklerine ilişkin detaylar ise lansmana yakın bir tarihte açıklanacak. Elektrikli kompakt SUV segmentine yeni bir soluk getirmesi beklenen Atto 2, rekabete güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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