BYD Sıcak Sulara Açıldı! Dünyanın En Büyüğü Olarak Kayda Geçti

2023 yılında 4,25 milyon otomobil satan ve satışlarını %40 oranında artıran BYD, küresel pazardaki varlığını güçlendirmek için önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. BYD Shenzen, şirketin bu hedef doğrultusunda denize indirdiği dördüncü ro-ro gemisi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLARAK TARİHE GEÇTİ

BYD, denizaşırı pazarlara açılma stratejisi kapsamında 2024 yılından bu yana toplam dört ro-ro gemisini hizmete aldı. Bu gemilerden ilki, BYD Explorer No 1, Ocak 2024'te denize indirildi ve Avrupa'nın İspanya ve Almanya gibi ülkelerine, ayrıca Brezilya'ya araç taşıdı.

Aralık ayında hizmete giren ikinci gemi BYD Changzhou ve kısa süre önce denize indirilen üçüncü gemi BYD Hefei, 7.000 araç taşıma kapasitesine sahipti.