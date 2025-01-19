BYD Sıcak Sulara Açıldı! Dünyanın En Büyüğü Olarak Kayda Geçti
Elektrikli araç üretiminde lider firmalardan BYD, dördüncü ro-ro gemisi BYD Shenzen'i resmen hizmete sundu. 9.200 araç kapasiteli bu dev gemi, dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi unvanını kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında 4,25 milyon otomobil satan ve satışlarını %40 oranında artıran BYD, küresel pazardaki varlığını güçlendirmek için önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. BYD Shenzen, şirketin bu hedef doğrultusunda denize indirdiği dördüncü ro-ro gemisi oldu.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLARAK TARİHE GEÇTİ
BYD, denizaşırı pazarlara açılma stratejisi kapsamında 2024 yılından bu yana toplam dört ro-ro gemisini hizmete aldı. Bu gemilerden ilki, BYD Explorer No 1, Ocak 2024'te denize indirildi ve Avrupa'nın İspanya ve Almanya gibi ülkelerine, ayrıca Brezilya'ya araç taşıdı.
Aralık ayında hizmete giren ikinci gemi BYD Changzhou ve kısa süre önce denize indirilen üçüncü gemi BYD Hefei, 7.000 araç taşıma kapasitesine sahipti.
BYD SHENZEN ÖZELLİKLERİ
Yeni hizmete alınan BYD Shenzen, diğer gemilere kıyasla daha büyük bir kapasite sunarak 9.200 araca kadar taşıma imkanı sağlıyor. 219 metre uzunluğunda, 37,7 metre genişliğinde ve 9 metre drafta sahip gemi, 18,5 knot hızında seyahat edebiliyor.
BYD Shenzen, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Çift yakıtlı bir sistemle çalışan gemi, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) kullanarak emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, BYD'nin geliştirdiği kutu tipi batarya paketleri ve şaft-kayış jeneratörleri ilk kez bu gemide kullanılarak enerji verimliliği artırıldı.