BYD Gemileri Yaktı! İlk Modelinden Son Modeline Kadar Ücretsiz Oldu

TANRI’NIN GÖZÜ SİSTEMİ GENİŞLİYOR

BYD, düzenlediği “Araç Zekası” etkinliğinde, 21 modelinde yeni nesil "Gods Eye"(Tanrı’nın Gözü) akıllı sürüş sistemini devreye aldığını açıkladı. CEO Wang Chuanfu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelişmiş teknolojinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini vurguladı. Güncellenen modeller arasında, Ocean Serisi’nden Seagull, Dolphin ve Seal EV gibi popüler elektrikli araçların yanı sıra, Han, Song ve Yuan modelleri de yer alıyor. Ayrıca Seal 05 DM-i gibi şarj edilebilir hibrit modeller de bu yükseltmeden faydalanacak.