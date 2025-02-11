BYD Gemileri Yaktı! İlk Modelinden Son Modeline Kadar Ücretsiz Oldu
Çinli otomotiv devi BYD, en çok satan elektrikli araçlarını ücretsiz olarak akıllı sürüş teknolojisiyle güncelleyerek otonom sürüş özelliğini 21 modeline eklediğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, 9.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan en uygun fiyatlı modeli Seagull da dahil olmak üzere toplam 21 modeline akıllı sürüş desteği eklediğini duyurdu. BYD’nin yeni hamlesinin, zaman içerisinde bütün segmentlerde de yer alacağı bildirildi.
TANRI’NIN GÖZÜ SİSTEMİ GENİŞLİYOR
BYD, düzenlediği “Araç Zekası” etkinliğinde, 21 modelinde yeni nesil "Gods Eye"(Tanrı’nın Gözü) akıllı sürüş sistemini devreye aldığını açıkladı. CEO Wang Chuanfu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelişmiş teknolojinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini vurguladı. Güncellenen modeller arasında, Ocean Serisi’nden Seagull, Dolphin ve Seal EV gibi popüler elektrikli araçların yanı sıra, Han, Song ve Yuan modelleri de yer alıyor. Ayrıca Seal 05 DM-i gibi şarj edilebilir hibrit modeller de bu yükseltmeden faydalanacak.
TÜM SEGMENTLERE TAŞIYOR
Şirket daha önce "God Eye" sistemini yalnızca üst segment modellerinde sunuyordu. Ancak yeni güncelleme ile bu teknoloji, daha uygun fiyatlı araçlara da entegre ediliyor. CEO Chuanfu’nun açıklamalarına göre, bugüne kadar otonom sürüş teknolojisine sahip BYD modelleri 28 bin doların üzerinde fiyat etiketine sahipti. Örneğin Tesla Model 3, Çin pazarında 32 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
BYD, farklı segmentlerdeki modelleri için üç farklı "Gods Eye" paketi sunacağını duyurdu:
Gods Eye C (DiPilot 100): 12 kamera, 5 dalga radarı ve 12 ultrasonik radar içeren bu sistem, uygun fiyatlı BYD modellerinde kullanılacak. Seagull gibi araçlar bu paketle donatılacak.
Gods Eye A (DiPilot 600): BYD'nin lüks markası Yangwang için geliştirilen en üst seviye sistem, 3 LiDAR sensörü ve en güçlü otonom sürüş desteğiyle donatılmış olacak.