Buzdolabını Böyle Kullananlar Dikkat: Elektrik Faturasını 2'ye Katlıyor

1. DONDURUCU BÖLÜMÜNÜ YUKARIYA TAŞIYIN

Dondurucu bölümün en üstte olduğu buzdolapları, altta olanlara göre %10-25 daha az enerji tüketir. Bu basit değişiklik, uzun vadede ciddi tasarruf sağlayabilir.

2. SICAKLIĞI DOĞRU AYARLAYIN

Buzdolabı sıcaklığını 0-5°C arasında ayarlamak yerine, uzmanların önerdiği 7°C'ye ayarlayın. Her iki derecelik soğuma, elektrik tüketimini %10 artırabilir. Ayrıca, buzdolabı içinde biriken buzu düzenli olarak temizleyin. Buz tabakası, enerji tüketimini artıran önemli bir faktördür.