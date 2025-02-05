Buzdolabında Bunu Bulunduran Yandı! 379 Bin Lira Para Cezası Var

DNA ANALİZİ SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan DNA analizi, ele geçirilen etlerin Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altında bulunan yaban keçisi ve kızıl geyiğe ait olduğunu doğruladı.