Buzdolabında Bunu Bulunduran Yandı! 379 Bin Lira Para Cezası Var
Antalya’nın Aksu ilçesinde, avlanması yasak olan yaban keçisi ve kızıl geyiğe ait etleri buzdolabında sakladığı belirlenen bir kişiye 379 bin 507 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki yaban hayvanlarının yasa dışı avlandığı ve satışının yapıldığına dair ihbar üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında, buzdolabı ve derin dondurucuda saklanmış toplam 48 kilogram et ele geçirildi.
DNA ANALİZİ SONUCU ORTAYA ÇIKTI
Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan DNA analizi, ele geçirilen etlerin Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altında bulunan yaban keçisi ve kızıl geyiğe ait olduğunu doğruladı.
KAÇAK AVCIYA REKOR CEZA
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanları avladığı 2022 yılı ceza tarifesi üzerinden toplam 379 bin 507 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.