Büyük Zam Sonrası Yenilendi: Şubat 2025 Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz Tüp Fiyatları Listelendi

Türkiye'nin önde gelen tüp gaz tedarikçileri Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, Şubat 2025 itibarıyla ürünlerine zam yaptı. Güncellenen fiyat listeleri, özellikle ev ve sanayi tipi tüp kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Peki Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatları Şubat 2025 liste fiyatı ne oldu? İşte güncel tüp fiyat listesi…

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 207,00 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 913,00 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 913,00 TL