Büyük Zam Sonrası Yenilendi: Şubat 2025 Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz Tüp Fiyatları Listelendi
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüplerine gelen zam sonrası fiyat listesi yenilendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen tüp gaz tedarikçileri Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, Şubat 2025 itibarıyla ürünlerine zam yaptı. Güncellenen fiyat listeleri, özellikle ev ve sanayi tipi tüp kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Peki Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatları Şubat 2025 liste fiyatı ne oldu? İşte güncel tüp fiyat listesi…
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 207,00 TL
Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 913,00 TL
Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 913,00 TL
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL
İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL
İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL
İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL
İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.520,00 TL
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL
Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL
Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL
Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL
Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.520,00 TL