Bütün Okullarda Yasaklandı! Artık Öğrencilerden Tek Tek Toplanacak
New York'ta öğrencilerin dikkatini dağıttığı gerekçesiyle cep telefonlarına okullarda yasak getirildi. Yeni uygulamayla ders başlamadan önce telefonlar öğrencilerden tek tek toplanacak, sadece özel durumlarda kullanımına izin verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
New York eyaletinde öğrencilere yönelik dikkat çeken bir uygulama hayata geçiyor. Eğitimde verimliliği artırmayı hedefleyen eyalet yönetimi, yaklaşık 900 bin öğrenciyi doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir cep telefonu yasağı planı üzerinde çalışıyor. New York Valisi Kathy Hochul’un öncülük ettiği düzenlemeyle, öğrencilerin sınıf içinde cep telefonlarına erişimi ciddi biçimde sınırlandırılacak. Bu kararın arkasındaki en büyük gerekçe ise, öğrencilerin dikkatini daha çok derse yönlendirmesi ve temel becerilere odaklanmalarını sağlamak.
OKULLARDA TELEFON KULLANIMI YASAKLANDI
Yeni düzenleme, telefon kullanımını tamamen yasaklamasa da, yalnızca tıbbi zorunluluklar, acil durumlar, dil çevirisi gibi özel ihtiyaçlar veya doğrudan eğitim amacıyla kullanılmasına izin verecek şekilde sınırlandırıyor.
Bu adımla birlikte dersliklerde daha düzenli ve odaklı bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor. Eğitim uzmanları, cep telefonlarının öğrencilerde dikkat dağınıklığına yol açtığını ve sınıf içi etkileşimi azalttığını vurguluyor.
ÖRNEK UYGULAMA BAŞARI GETİRDİ
New York’un bu kararı tekil değil. Daha önce benzer yasakları uygulamaya koyan Kaliforniya, Indiana, Ohio ve Florida gibi eyaletlerde öğrenci katılımında artış ve akademik başarıda olumlu değişimler gözlemlendi.
VELİLERDEN TAM DESTEK
Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, velilerin yüzde 65’i okulda telefon kullanımının kısıtlanmasından yana. Ancak öğrenciler arasında görüşler farklılık gösteriyor. Bazı öğrenciler telefonun derslerde faydalı olabileceğini savunurken, büyük bir kısmı da cihazların dikkat dağıtıcı olduğunu kabul ediyor.
ÇARPICI ARAŞTIRMA ORTAYA ÇIKTI
Common Sense Media tarafından yapılan bir çalışmada, öğrencilerin ders saatlerinde günde ortalama 43 dakika telefon kullandığı belirlendi. Bu sürenin öğrenme üzerinde ne derece olumsuz etkisi olduğu halen tartışma konusu olsa da, yetkililer öğrencilerin odaklanmasını artırmak için yeni kuralların şart olduğu görüşünde.
Yeni uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmasa da, kurallara uymayan öğrenciler için çeşitli yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.