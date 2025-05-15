Bütün Okullarda Yasaklandı! Artık Öğrencilerden Tek Tek Toplanacak

ÇARPICI ARAŞTIRMA ORTAYA ÇIKTI

Common Sense Media tarafından yapılan bir çalışmada, öğrencilerin ders saatlerinde günde ortalama 43 dakika telefon kullandığı belirlendi. Bu sürenin öğrenme üzerinde ne derece olumsuz etkisi olduğu halen tartışma konusu olsa da, yetkililer öğrencilerin odaklanmasını artırmak için yeni kuralların şart olduğu görüşünde.

Yeni uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmasa da, kurallara uymayan öğrenciler için çeşitli yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.