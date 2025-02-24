Bütün İl Bu Talihliyi Konuşuyor: 200 TL’lik Kazı Kazan Oynadı, 16 Milyon TL’lik İkramiye Kazandı

Bayi yetkilileri, ödülün kendi bayilerinden çıkmasının mutluluğunu dile getirirken, kazananın kimliği henüz açıklanmadı. Sosyal medyada "şu kadar şanslı olsak yeter" yazan kupon, şanslı talihlinin kim olduğunun merakla beklenmesine neden oldu.