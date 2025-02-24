Bütün İl Bu Talihliyi Konuşuyor: 200 TL’lik Kazı Kazan Oynadı, 16 Milyon TL’lik İkramiye Kazandı
Soma’da alınan kazı kazan biletinde dev ikramiye çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görseller, şanslı talihlinin kim olduğuna dair merakı arttırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa’da, 200 TL harcayarak oynanan bir kazı kazan biletinde devasa 16 milyon TL’lik ikramiye kazanıldığı bildirildi. Soma’da Alev Gıda bayisinden temin edilen biletin sosyal medyada hızla yayılan görselleri, vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı.
Bayi yetkilileri, ödülün kendi bayilerinden çıkmasının mutluluğunu dile getirirken, kazananın kimliği henüz açıklanmadı. Sosyal medyada "şu kadar şanslı olsak yeter" yazan kupon, şanslı talihlinin kim olduğunun merakla beklenmesine neden oldu.