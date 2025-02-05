Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe Girecek

Sağlık sigortası katkı paylarında artış meydana geldi. 1 Mart 2025'ten itibaren Almanya'da yaşayan bütün emeklilerin maaşlarında önemli bir kesinti yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe Girecek - Resim: 1

Sağlık sistemindeki maliyetlerin artması ve yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine olan talebinin yükselmesi, sağlık sigortası primlerinde artışa neden oldu. Bu artış doğrudan emeklilerin maaşlarından kesilen katkı paylarına yansıdı. 1 Mart 2025'ten itibaren Almanya'da yaşayan emeklilerin maaşlarında önemli bir düşüş yaşanacak. Sağlık sigortası katkı paylarındaki artış, emeklilerin bütçelerini ciddi şekilde zorlayacak.

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Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe Girecek - Resim: 2

BÜTÜN EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİLECEK

Bu durum, Almanya'da yaşayan tüm emeklileri etkileyecek ama özellikle düşük gelirli emekliler, bu artıştan daha fazla etkilenerek. Stiftung Warentest'in yaptığı araştırmalara göre, Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşlarından ortalama yüzde 17,1 oranında sağlık sigortası katkı payı kesilecek. Ancak bu oran, emeklinin bağlı olduğu sağlık sigortası şirketine ve gelir durumuna göre değişiklik gösterebilir.

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Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe Girecek - Resim: 3

1 Mart 2025’ten itibaren bazı sigorta şirketlerinin katkı payı oranları:

Techniker Krankenkasse (TK): Katkı payı %15,80’den %17,05’e çıkıyor.

Barmer: Yeni katkı payı oranı %17,89

DAK: Katkı payı oranı %17,4

Ek katkı payı oranı ne kadar yüksek olursa, maaştan yapılan kesinti de o kadar fazla olur. Artan katkı payları nedeniyle maddi zorluk yaşayan emekliler, sağlık sigortası yardımı veya temel sosyal yardım başvurusu yapabilmekte.

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