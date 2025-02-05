Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe Girecek
Sağlık sigortası katkı paylarında artış meydana geldi. 1 Mart 2025'ten itibaren Almanya'da yaşayan bütün emeklilerin maaşlarında önemli bir kesinti yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık sistemindeki maliyetlerin artması ve yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine olan talebinin yükselmesi, sağlık sigortası primlerinde artışa neden oldu. Bu artış doğrudan emeklilerin maaşlarından kesilen katkı paylarına yansıdı. 1 Mart 2025'ten itibaren Almanya'da yaşayan emeklilerin maaşlarında önemli bir düşüş yaşanacak. Sağlık sigortası katkı paylarındaki artış, emeklilerin bütçelerini ciddi şekilde zorlayacak.
BÜTÜN EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİLECEK
Bu durum, Almanya'da yaşayan tüm emeklileri etkileyecek ama özellikle düşük gelirli emekliler, bu artıştan daha fazla etkilenerek. Stiftung Warentest'in yaptığı araştırmalara göre, Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşlarından ortalama yüzde 17,1 oranında sağlık sigortası katkı payı kesilecek. Ancak bu oran, emeklinin bağlı olduğu sağlık sigortası şirketine ve gelir durumuna göre değişiklik gösterebilir.
1 Mart 2025’ten itibaren bazı sigorta şirketlerinin katkı payı oranları:
Techniker Krankenkasse (TK): Katkı payı %15,80’den %17,05’e çıkıyor.
Barmer: Yeni katkı payı oranı %17,89
DAK: Katkı payı oranı %17,4
Ek katkı payı oranı ne kadar yüksek olursa, maaştan yapılan kesinti de o kadar fazla olur. Artan katkı payları nedeniyle maddi zorluk yaşayan emekliler, sağlık sigortası yardımı veya temel sosyal yardım başvurusu yapabilmekte.