Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe Girecek

BÜTÜN EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİLECEK

Bu durum, Almanya'da yaşayan tüm emeklileri etkileyecek ama özellikle düşük gelirli emekliler, bu artıştan daha fazla etkilenerek. Stiftung Warentest'in yaptığı araştırmalara göre, Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşlarından ortalama yüzde 17,1 oranında sağlık sigortası katkı payı kesilecek. Ancak bu oran, emeklinin bağlı olduğu sağlık sigortası şirketine ve gelir durumuna göre değişiklik gösterebilir.