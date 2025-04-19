Buraya Taşınan Köşeyi Döndü: Devlet 2 Milyon TL Verecek! Sadece Tek Bir Şart Bulunuyor

10 YIL İKAMET ETME ŞARTI BULUNUYOR

Bu cazip ödemenin bazı sıkı şartları da var. Albinen'e yerleşmeyi düşünenlerin köyde kesintisiz en az 10 yıl yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Taahhüdü yerine getirmeden köyden ayrılanlar, aldıkları tüm parayı geri ödemek zorunda kalıyor.

Ayrıca başvuran kişilerin ya İsviçre vatandaşı ya da ülkede süresiz oturma izni (C tipi) sahibi olması gerekiyor. Bununla birlikte Albinen’de en az 200.000 İsviçre Frangı değerinde bir konut satın almak, yeniden inşa etmek veya restore etmek de diğer temel şartlar arasında yer alıyor.

Nüfusunu korumak için böylesine sıra dışı bir adım atan Albinen, doğayla iç içe, huzurlu bir yaşamı tercih edenler için hem farklı bir deneyim hem de ciddi bir maddi teşvik sunuyor.