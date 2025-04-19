Buraya Taşınan Köşeyi Döndü: Devlet 2 Milyon TL Verecek! Sadece Tek Bir Şart Bulunuyor
Nüfus azalışını durdurmak isteyen İsviçre’nin Albinen köyü, taşınanlara 2 milyon lirayı aşan teşvik veriyor. Ancak bu cazip teklif için, genç nüfusu çekmek isteyen köyde 10 yıl ikamet ve mülk sahibi olma şartı bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre'nin Valais kantonunda yer alan Albinen köyü, nüfus azalmasına karşı ilginç bir çözüm geliştirdi. Alpler’in eteklerindeki bu sakin yerleşim yeri, yeni sakinleri çekebilmek için adeta küçük bir servet sunuyor.
Yaklaşık 1350 metre rakımda bulunan Albinen, 2018’de başlattığı teşvik programı sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Köye taşınmayı kabul eden 45 yaş altı bireylere 25.000 İsviçre Frangı, çiftlere ise 50.000 İsviçre Frangı yani yaklaşık 2 milyon 327 bin TL ödeme yapılıyor. Üstelik her çocuk için bu miktara 10.000 İsviçre Frangı daha ekleniyor.
10 YIL İKAMET ETME ŞARTI BULUNUYOR
Bu cazip ödemenin bazı sıkı şartları da var. Albinen'e yerleşmeyi düşünenlerin köyde kesintisiz en az 10 yıl yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Taahhüdü yerine getirmeden köyden ayrılanlar, aldıkları tüm parayı geri ödemek zorunda kalıyor.
Ayrıca başvuran kişilerin ya İsviçre vatandaşı ya da ülkede süresiz oturma izni (C tipi) sahibi olması gerekiyor. Bununla birlikte Albinen’de en az 200.000 İsviçre Frangı değerinde bir konut satın almak, yeniden inşa etmek veya restore etmek de diğer temel şartlar arasında yer alıyor.
Nüfusunu korumak için böylesine sıra dışı bir adım atan Albinen, doğayla iç içe, huzurlu bir yaşamı tercih edenler için hem farklı bir deneyim hem de ciddi bir maddi teşvik sunuyor.