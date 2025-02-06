Bünyesindeki 3 Şirket İflas Etmişti: Mobilya Devi İçin 3 Ay Mühlet Verildi
Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Vita Bianca, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Katar Airways için de üretim yapan şirketin konkordato kararı, sektörde büyük yankı uyandırdı.
2015 yılında kurulan ve kısa sürede büyük projelere imza atan Vita Bianca, özellikle Katar Airways'in personeli için Dubai’de inşa ettiği konakların dekorasyon işleriyle prestij kazanmıştı. Ancak bünyesindeki üç şirketin iflas etmesiyle birlikte, firma ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kaldı.
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vita Bianca’nın konkordato başvurusunu değerlendirerek 29 Ocak 2025’ten itibaren 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin mali durumunun yeniden yapılandırılması için İbrahim Sadi Erk, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
Bu süreçte şirketin alacaklıları, 3 ay boyunca ödeme alamayacak. Yaşanan bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için de endişe yaratıyor.
KONKORDATO BAŞVURULARINDA REKOR ARTIŞ
Ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurularında 2025 yılı hızlı başladı. Ocak ayında 231 şirket için geçici mühlet kararı verilirken, konkordato başvurularında aylık bazda yeni bir rekor kırıldı.
Aralık 2024’te 219 şirket için geçici mühlet kararı alınarak rekor seviyeye ulaşılmıştı. Ancak bu sayı, Ocak ayında daha da artarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.