Bünyesindeki 3 Şirket İflas Etmişti: Mobilya Devi İçin 3 Ay Mühlet Verildi

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vita Bianca’nın konkordato başvurusunu değerlendirerek 29 Ocak 2025’ten itibaren 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin mali durumunun yeniden yapılandırılması için İbrahim Sadi Erk, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Bu süreçte şirketin alacaklıları, 3 ay boyunca ödeme alamayacak. Yaşanan bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için de endişe yaratıyor.