Bunu da Başka Ülkeye Kaptırmadık! ‘Nasılsa Af Çıkar’ Diyerek Vergi Kaçaklığında Birinci Olduk!

YASAL ZORUNLULUK DEĞİL AHLAKİ SORUMLULUK!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, gelişmiş ülkelerde vergi ödeme, yalnızca bir yasal zorunluluk olarak değil, aynı zamanda bir vatandaşlık görevi ve ahlaki sorumluluk olarak kabul ediliyor. Özellikle Avrupa ve ABD’de vergi ödeme bilinci eğitim sisteminin ilk aşamalarından itibaren bireylere aşılanıyor ve vergi kaçırmak, toplum tarafından hoş karşılanmıyor. Vergisini düzenli ödemeyenler sosyal baskı altında kalırken, vergi denetimleri de oldukça sıkı uygulanıyor. Bu tür yapısal önlemler, vergi uyumunu artırarak devletin gelir akışının sürekliliğini sağlıyor.