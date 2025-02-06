Bülent Eczacıbaşı'ndan İş Dünyasına Çağrı: Görüşlerinizi Açıklayın
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, iş dünyasının ekonomi politikaları hakkında görüş bildirmesinin önemine vurgu yaparak, "Doğru, yanlış ya da eksik bulduğumuz noktaları ifade ederek karar alıcılara ışık tutmalıyız" dedi.
Kaynak: Bloomberg HT
Bloomberg HT’ye konuk olan Eczacıbaşı, iş insanlarının ekonominin içinde yer aldığını ve yönetim süreçlerine dair değerlendirme yapmasının doğal bir sorumluluk olduğunu belirtti.
"EKONOMİ POLİTİKALARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER SİYASİ ALGILANMAMALI"
Bülent Eczacıbaşı, ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin zaman zaman siyasi bir amaç taşıdığı yönünde algılandığını ifade ederek, "İş dünyası bazen alınan kararları destekler, bazen de eleştirir. Ancak değerlendirmeler, siyasi yaklaşımlardan bağımsız, sadece kararların etkileri üzerinden yapılmalı" diye konuştu.
Ekonomik kararların doğrudan iş dünyasını etkilediğini vurgulayan Eczacıbaşı, zaman zaman iş dünyasının da bu süreçlerde maksadını aşan tepkiler verebildiğini dile getirdi.
"YÖNETİCİLER KRİZLERİ ÖNGÖRMELİ"
Şirket yöneticilerinin krizleri önceden tahmin etmesi gerektiğini belirten Eczacıbaşı, "Yöneticiler için kaçınılmaz üç gerçek var: ölüm, vergiler ve krizler. Bu yüzden krizlere karşı hazırlıklı olmak şart" dedi.
Eczacıbaşı, ilaç sanayisinin politik regülasyonlardan önemli ölçüde etkilendiğini, ancak ilaç sektörü dışında büyüme hedeflerine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.