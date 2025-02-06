Bülent Eczacıbaşı'ndan İş Dünyasına Çağrı: Görüşlerinizi Açıklayın

"YÖNETİCİLER KRİZLERİ ÖNGÖRMELİ"

Şirket yöneticilerinin krizleri önceden tahmin etmesi gerektiğini belirten Eczacıbaşı, "Yöneticiler için kaçınılmaz üç gerçek var: ölüm, vergiler ve krizler. Bu yüzden krizlere karşı hazırlıklı olmak şart" dedi.