Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek
Enerji verimliliğinde yeni dönem başladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle, ruhsat alacak tüm yeni binalarda daha sıkı yalıtım ve çevre dostu enerji kriterleri zorunlu hale geldi. Böylelikle yeni sistem sayesinde vatandaşın ısıtma ve soğutma giderleri yarı yarıya düşecek.
Kaynak: AA
Türkiye genelinde enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, artık ruhsat alacak tüm yeni binalarda geçerli olacak. Yeni sistem sayesinde vatandaş ısıtma ve soğutma giderleri için daha az para ödeyecek.
BİNALAR YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ OLACAK
Yapılan değişiklikle birlikte yeni yapılacak konutların enerji performansında önemli bir sıçrama hedefleniyor. Bakanlık, yenilenen standartlarla birlikte binaların ortalama enerji verimliliğini önceki sisteme göre %40 oranında artırmayı amaçlıyor.
ISITMA-SOĞUTMA, RÜZGAR ENERJİSİ, YENİ VERİLER… HER ŞEY DEĞİŞTİ
Yeni yönetmelikle ısı yalıtım değerleri iklim bölgesine göre yeniden belirlendi, bina bazlı rüzgar enerjisi sistemleri artık performans hesaplamalarına dahil edilecek. Ayrıca daha önce sadece 84 noktadan alınan meteorolojik veriler artık 730 farklı istasyondan sağlanacak. Bu da bina özelinde çok daha doğru enerji analizlerinin yapılmasını mümkün kılacak.
YALITIM STANDARTLARI YÜKSELDİ, MALZEME KALİTESİ ARTACAK
Yönetmelik kapsamında ısı yalıtımı artık sadece ısıtma değil, aynı zamanda soğutma ihtiyacına göre de hesaplanacak. Yeni dönemde, bina tasarımından malzeme seçimine kadar her aşamada daha sıkı ve sürdürülebilir kriterler uygulanacak. Bu durum, daha kalın yalıtım malzemeleri ve üçlü cam gibi teknolojilerin kullanımını artıracak.
ISITMA VE SOĞUTMA GİDERLERİ İÇİN DAHA AZ PARA ÖDENECEK
İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yeni düzenlemeyle birlikte enerji performansı artırılmış konutlar sayesinde hem tüketicinin hem de ülke ekonomisinin kazanacağını vurguladı. Güncellenen standartlar sayesinde aynı binanın enerji performansının yaklaşık %40 oranında daha verimli olacağını belirten Eruslu, “Yeni sistem sayesinde vatandaşın ısıtma ve soğutma giderleri düşecek” dedi.
YEŞİL ENERJİ DESTEKLENECEK, EKONOMİYE MİLYAR DOLARLIK KATKI
Rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir sistemlerin artık Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarına dahil edileceğini belirten Eruslu, bu sayede yeşil enerji yatırımlarının teşvik edileceğini ifade etti. Eruslu, bu yeni sistemin 5 yıl içinde ülke ekonomisine 1,5 milyar dolara yakın katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.
ENERJİDE SIFIR ATIK VİZYONU GÜÇLENİYOR
Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı Onur Ünlü ise yeni yönetmeliğin en önemli değişikliğinin ısı yalıtım kriterlerindeki artış olduğunu belirtti. İstanbul gibi illerde daha önce 5-6 cm yalıtım yeterliyken, artık bu kalınlığın 8-9 cm’ye çıkacağını söyledi. Ünlü ayrıca, sadece ısıtma değil, soğutma ihtiyacının da hesaplamalara dahil edilmesiyle büyük bir dönüşümün başladığını belirtti.
SIFIR ENERJİLİ BİNA HEDEFİNE ADIM ADIM
Ünlü, yeni yönetmeliğin düzenli aralıklarla güncellenmesi gerektiğini savunarak, uzun vadede net sıfır enerjili binalara ulaşmanın mümkün olabileceğini söyledi. “Yapılan değişiklikler, hem karbon salımını azaltacak hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli kazanımlar sağlayacak,” ifadelerini kullandı.