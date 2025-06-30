Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek

Enerji verimliliğinde yeni dönem başladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle, ruhsat alacak tüm yeni binalarda daha sıkı yalıtım ve çevre dostu enerji kriterleri zorunlu hale geldi. Böylelikle yeni sistem sayesinde vatandaşın ısıtma ve soğutma giderleri yarı yarıya düşecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek - Resim: 1

Türkiye genelinde enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, artık ruhsat alacak tüm yeni binalarda geçerli olacak. Yeni sistem sayesinde vatandaş ısıtma ve soğutma giderleri için daha az para ödeyecek.

BİNALAR YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ OLACAK

Yapılan değişiklikle birlikte yeni yapılacak konutların enerji performansında önemli bir sıçrama hedefleniyor. Bakanlık, yenilenen standartlarla birlikte binaların ortalama enerji verimliliğini önceki sisteme göre %40 oranında artırmayı amaçlıyor.

1 4
Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek - Resim: 2

ISITMA-SOĞUTMA, RÜZGAR ENERJİSİ, YENİ VERİLER… HER ŞEY DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelikle ısı yalıtım değerleri iklim bölgesine göre yeniden belirlendi, bina bazlı rüzgar enerjisi sistemleri artık performans hesaplamalarına dahil edilecek. Ayrıca daha önce sadece 84 noktadan alınan meteorolojik veriler artık 730 farklı istasyondan sağlanacak. Bu da bina özelinde çok daha doğru enerji analizlerinin yapılmasını mümkün kılacak.

YALITIM STANDARTLARI YÜKSELDİ, MALZEME KALİTESİ ARTACAK

Yönetmelik kapsamında ısı yalıtımı artık sadece ısıtma değil, aynı zamanda soğutma ihtiyacına göre de hesaplanacak. Yeni dönemde, bina tasarımından malzeme seçimine kadar her aşamada daha sıkı ve sürdürülebilir kriterler uygulanacak. Bu durum, daha kalın yalıtım malzemeleri ve üçlü cam gibi teknolojilerin kullanımını artıracak.

2 4
Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek - Resim: 3

ISITMA VE SOĞUTMA GİDERLERİ İÇİN DAHA AZ PARA ÖDENECEK

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yeni düzenlemeyle birlikte enerji performansı artırılmış konutlar sayesinde hem tüketicinin hem de ülke ekonomisinin kazanacağını vurguladı. Güncellenen standartlar sayesinde aynı binanın enerji performansının yaklaşık %40 oranında daha verimli olacağını belirten Eruslu, “Yeni sistem sayesinde vatandaşın ısıtma ve soğutma giderleri düşecek” dedi.

YEŞİL ENERJİ DESTEKLENECEK, EKONOMİYE MİLYAR DOLARLIK KATKI

Rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir sistemlerin artık Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarına dahil edileceğini belirten Eruslu, bu sayede yeşil enerji yatırımlarının teşvik edileceğini ifade etti. Eruslu, bu yeni sistemin 5 yıl içinde ülke ekonomisine 1,5 milyar dolara yakın katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

3 4
Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek - Resim: 4

ENERJİDE SIFIR ATIK VİZYONU GÜÇLENİYOR

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı Onur Ünlü ise yeni yönetmeliğin en önemli değişikliğinin ısı yalıtım kriterlerindeki artış olduğunu belirtti. İstanbul gibi illerde daha önce 5-6 cm yalıtım yeterliyken, artık bu kalınlığın 8-9 cm’ye çıkacağını söyledi. Ünlü ayrıca, sadece ısıtma değil, soğutma ihtiyacının da hesaplamalara dahil edilmesiyle büyük bir dönüşümün başladığını belirtti.

SIFIR ENERJİLİ BİNA HEDEFİNE ADIM ADIM

Ünlü, yeni yönetmeliğin düzenli aralıklarla güncellenmesi gerektiğini savunarak, uzun vadede net sıfır enerjili binalara ulaşmanın mümkün olabileceğini söyledi. “Yapılan değişiklikler, hem karbon salımını azaltacak hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli kazanımlar sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

4 4