Bugün Yürürlüğe Girdi, Artık Zorunlu: Ev Sahibi ve Kiracılar Daha Az Para Ödeyecek

Türkiye genelinde enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, artık ruhsat alacak tüm yeni binalarda geçerli olacak. Yeni sistem sayesinde vatandaş ısıtma ve soğutma giderleri için daha az para ödeyecek.

BİNALAR YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ OLACAK

Yapılan değişiklikle birlikte yeni yapılacak konutların enerji performansında önemli bir sıçrama hedefleniyor. Bakanlık, yenilenen standartlarla birlikte binaların ortalama enerji verimliliğini önceki sisteme göre %40 oranında artırmayı amaçlıyor.