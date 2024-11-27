‘Bugün Kalsın Yarın Yaptırırım’ Diyene Şok! Araç Alım Satımında 5 Aralık’ta Yeni Dönem! Trafik Sigortası Düzenlemesi Noterlere Kaos Getirecek
5 Aralık itibarıyla araç alım satımlarında notere gidenleri yeni bir uygulama karşılayacak! Zorunlıu trafik sigortasında 15 günlük süre uygulamasına son veriliyor. Artık arabayı alır almaz trafik sigortasını yaptırmak zorunlu olacak. Bugün kalsın yarın yaptırayım diyenler ise yüzde 5 zamlı poliçeler ile karşılaşacak. Sigorta acenteleri “Şirketler zarar ettikleri gerekçesiyle trafik poliçesi kesmek istemiyor. Bir poliçeyi kesmek 2 günü buluyor. Bu noterlerde kaosu artıracak” diyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
5 Aralık itibarıyla araç satış süreçlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiyor! Yeni düzenlemeye göre noter satışı tamamlanır tamamlanmaz trafik sigortasının yapılması zorunlu olacak. Sigortanın ertesi güne bırakılması durumunda ise poliçeye yüzde 5 zam uygulanacak. Mevcut uygulamada araç sahiplerine tanınan 15 günlük trafik sigortası yaptırma süresi uygulamasına son verilecek.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sigorta sektörü temsilcileri, noter işlemleri sırasında zorunlu trafik poliçesi uygulamasının daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerektiğini belirtiyor. Araç sahiplerine noter randevusu öncesinde sigorta işlemlerini tamamlama imkânı tanınması ya da poliçe kesmekten kaçınan şirketlere cezai yaptırımlar uygulanması gibi öneriler, sektörün gündeminde yer alıyor.
NOTERLERDE KAOS OLUŞACAK
Sigortacılar, bu durumun hem noterlerde yoğunluğa neden olacağını hem de poliçe kesim sürecinin aceleye gelmesiyle eksiklikler yaşanabileceğini ifade ediyor. Noterlerde hâlihazırda yaşanan kalabalık ve işlem sürecine bir de trafik poliçesi yükü eklendiğinde, sistemin aksama riski olduğu belirtiliyor.
Sigorta sektörü, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde zarar ettiğini sık sık gündeme getiriyor. Özel sigorta şirketleri, trafik poliçesinden kazandıkları her 100 TL’ye karşılık yaklaşık 150 TL hasar ödemesi yaptıklarını savunuyor. Bu nedenle birçok şirket, trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor ve kasko, konut gibi daha kazançlı alanlara yöneliyor.
Sigorta acenteleri “Uzun zamandır trafik poliçesi keserken zorluklar yaşıyoruz. Birden fazla şirketten fiyat almak zorunda kalıyoruz. Araç satışına müteakip trafik poliçesi kesilme zorunluğu kaos oluşturacak. Bu nedenle trafik poliçesi kesiminde sigorta şirketlerinin kolaylık sağlaması gerekiyor” diyor.
FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR
2024, trafik sigortası fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir yıl oldu. Fiyatlar araç grubu ve şehir bazında değişmekle birlikte, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi. Bu artışın başlıca sebepleri arasında yedek parça fiyatlarındaki artış, işçilik maliyetleri ve değer kaybı gibi unsurlar bulunuyor.
Ayrıca, sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri yüzde 112 oranında arttı, bu da poliçe fiyatlarını doğrudan etkiledi.