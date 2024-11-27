‘Bugün Kalsın Yarın Yaptırırım’ Diyene Şok! Araç Alım Satımında 5 Aralık’ta Yeni Dönem! Trafik Sigortası Düzenlemesi Noterlere Kaos Getirecek

FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR

2024, trafik sigortası fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir yıl oldu. Fiyatlar araç grubu ve şehir bazında değişmekle birlikte, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi. Bu artışın başlıca sebepleri arasında yedek parça fiyatlarındaki artış, işçilik maliyetleri ve değer kaybı gibi unsurlar bulunuyor.

Ayrıca, sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri yüzde 112 oranında arttı, bu da poliçe fiyatlarını doğrudan etkiledi.