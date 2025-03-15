Bugün İtibarıyla Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi: O İşlemlere de Zam Geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile 2025 yılı için marka yenileme, iptal ve başvuru ücretlerine zam yapıldı. "Türk Patent ve Marka Kurumu 2025 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2025/2)" kapsamında, marka işlemleriyle ilgili çeşitli ücretler güncellendi. Yeni düzenlemeye göre marka yenileme ve iptal işlemlerinde artışa gidilirken, ek sınıf başvurularına yönelik bazı değişiklikler yapıldı.