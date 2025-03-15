Bugün İtibarıyla Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi: O İşlemlere de Zam Geldi
Türk Patent ve Marka Kurumu, 2025 yılına ait ücret tarifesinde önemli değişiklikler yaptı. Marka yenileme, iptal ve başvuru ücretlerine zam gelirlen, ek sınıf başvurularına yönelik yeni düzenlemeler de yürürlüğe girdi. İşte detaylar...
Kaynak: ANKA
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile 2025 yılı için marka yenileme, iptal ve başvuru ücretlerine zam yapıldı. "Türk Patent ve Marka Kurumu 2025 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2025/2)" kapsamında, marka işlemleriyle ilgili çeşitli ücretler güncellendi. Yeni düzenlemeye göre marka yenileme ve iptal işlemlerinde artışa gidilirken, ek sınıf başvurularına yönelik bazı değişiklikler yapıldı.
ZAMLI ÜCRETLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Yapılan düzenlemelerle birlikte, marka iptal başvurularında ücretin iki farklı kalem olarak tahsil edileceği duyuruldu. Buna göre, marka iptal ücreti ile emanet hesabına yatırılacak tutar birlikte alınacak ancak emanet bedeline KDV uygulanmayacak. Yeni ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
İşte zamlı ücretler:
Marka yenileme ücreti (2 sınıfa kadar): 2.049,67 TL
Koruma süresi sona eren markaların yenileme ücreti (2 sınıfa kadar): 5.235,42 TL
Marka iptal ücreti: 23.458,33 TL
Marka iptal talebi için emanet tutarı: 23.458,33 TL
Her ek sınıf için marka yenileme ücreti: 500 TL
Koruma süresi sona eren markalar için her ek sınıfın yenileme ücreti: 875 TL
Marka başvurularında ek sınıf ücreti (3. sınıf ve sonrası için): 654,42 TL
35/5 inci grup altındaki 34 emtia sınıfında seçilen 3. sınıf ve sonrası için ek sınıf ücreti: 300 TL