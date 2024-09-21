Bugün emekli olan ne kadar maaş alacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama yöntemi

Emekli maaşı hesaplama süreci, 2025 yılı yaklaşırken sıkça sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 10,500 TL olarak belirlendi.

SSK, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, e-Devlet üzerinden veya SGK'nın emekli maaşı sorgulama motoru aracılığıyla hesaplanabiliyor. SGK sistemi, 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç ana kategoriye ayrılıyor. Emekli maaşının hesaplanmasında, sigorta türü, ödenen primler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi faktörler dikkate alınıyor.