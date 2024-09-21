Bugün emekli olan ne kadar maaş alacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama yöntemi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) bünyesinde çalışanlar emekli olduklarında ne kadar emekli maaş alacaklarını merak ediyor. Emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyenler 'SGK emekli maaşı hesaplama robotu' aracılığıyla öğrenebiliyor. İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama ekranı…

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli maaş
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Bugün emekli olan ne kadar maaş alacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama yöntemi - Resim: 1

Emekli maaşı hesaplama süreci, 2025 yılı yaklaşırken sıkça sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 10,500 TL olarak belirlendi.

SSK, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, e-Devlet üzerinden veya SGK'nın emekli maaşı sorgulama motoru aracılığıyla hesaplanabiliyor. SGK sistemi, 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç ana kategoriye ayrılıyor. Emekli maaşının hesaplanmasında, sigorta türü, ödenen primler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi faktörler dikkate alınıyor.

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Bugün emekli olan ne kadar maaş alacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama yöntemi - Resim: 2

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A emekli maaşınızı hesaplamak için uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Bu sayfada aşağıdaki bilgileri doldurmalısınız:

T.C. Kimlik Numarası
SSK Sicil Numarası
Baba Adı
Nüfus İli
Doğum Tarihi

Gerekli bilgileri girdikten sonra "Sorgula" butonuna basarak emeklilik maaşınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B emekli maaşınızı hesaplamak için uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Bu sayfada, T.C. Kimlik numaranız, bağlı olduğunuz kurum ve güvenlik kodunu girdikten sonra emeklilik hesaplamasını gerçekleştirebilirsiniz.

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Bugün emekli olan ne kadar maaş alacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama yöntemi - Resim: 3

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C emekli maaşınızı hesaplamak için uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine giriş yaparak aşağıdaki bilgileri doldurmalısınız:

Doğum Tarihi
Cinsiyet
4A Çalışma Süresi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Bu bilgileri girdikten sonra, hizmet türünü seçip sayfanın altındaki "Hesapla" butonuna basarak emeklilik maaşınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

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Bugün emekli olan ne kadar maaş alacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama yöntemi - Resim: 4

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplama süreci, çalışma gün sayısı, prim ödemeleri ve diğer çeşitli kriterlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu faktörler, emekli maaşının tutarını doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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