Bu Yatırıma Yönelen Kazancını 5'e Katlıyor: Ev ve Arsa Getirisini Solladı

Yatırım denilince akla ilk gelen gayrimenkul seçenekleri genellikle konut ve arsa oluyor. Ancak, son dönemde ticari gayrimenkullere olan ilgi hızla artıyor. Yatırım yapmak isteyenlere ise yeni bir öneri sunuluyor: iş yeri ve dükkân.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde metrekare fiyatlarındaki bu artış, yatırımcılar için cazip bir fırsat yaratıyor.