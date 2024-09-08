Bu Yatırıma Yönelen Kazancını 5'e Katlıyor: Ev ve Arsa Getirisini Solladı
Türkiye'de gayrimenkul yatırımı, vatandaşlar arasında popülerliğini sürdürmeye devam ederken, yeni bir yatırım aracı dikkat çekiyor. Ev ve arsa yatırımlarını geride bırakan bu yatırım seçeneği, kazançlarını artırmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte detaylar...
Yatırım denilince akla ilk gelen gayrimenkul seçenekleri genellikle konut ve arsa oluyor. Ancak, son dönemde ticari gayrimenkullere olan ilgi hızla artıyor. Yatırım yapmak isteyenlere ise yeni bir öneri sunuluyor: iş yeri ve dükkân.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde metrekare fiyatlarındaki bu artış, yatırımcılar için cazip bir fırsat yaratıyor.
İş yeri ve dükkâna yapılan yatırımlar, düzenli kira getirisi sağlaması ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunmasıyla dikkat çekiyor. Ev ve arsa yatırımlarının önüne geçen bu seçenek, kazancını katlamak isteyen yatırımcılar için ideal bir tercih haline geldi.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.